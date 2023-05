DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie rückläufig

Die Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten in der Industrie haben sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verringert. Im April berichteten 39,2 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, im März waren es noch 41,6 Prozent, geht laut dem Institut aus dessen aktueller Umfrage hervor. "Nicht zuletzt, weil auch die Anzahl an neuen Aufträgen gestiegen ist, sind das gute Nachrichten für die Industrie", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Unternehmen hätten sich aber sicherlich auch über einen stärkeren Rückgang gefreut."

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen um 400.000 Barrel nach minus 1,9 Millionen Barrel eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ebenfalls ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

Mehr Urlauber in online gebuchten Privatquartieren in Deutschland

Die Zahl der online gebuchten Übernachtungen in deutschen Privatquartieren nimmt zu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis experimenteller Daten mitteilte, wurden 2022 über die Online-Plattformen AirBnB, Booking.com, TripAdvisor und Expedia 38,6 Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebucht. Das waren 3,6 Prozent mehr als 2019. Davon entfielen knapp 96 Prozent auf Ferienwohnungen oder -häuser von Beherbergungsbetrieben mit weniger als zehn Betten, also beispielsweise private Vermieter, die Unterkünfte im Nebenerwerb anbieten. Die Zahl der entsprechenden Auslandsbuchungen lag um 17,5 Prozent unter dem Niveau von 2019, die Zahl der Inlandsbuchungen aber um 15,9 Prozent darüber.

Bundesregierung richtet Engagement in der Sahel-Region neu aus

Die Bundesregierung will auch nach dem Abzug der Bundeswehr aus Mali ihr Engagement in der Sahel-Region mit zivilen Mitteln weiterführen. "Das Auslaufen des Bundeswehreinsatzes in der UN-Mission Minusma in Mali bedeutet nicht den Rückzug Deutschlands aus der Region", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Informationspapier des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ). Die sogenannte Sahel-Plus-Initiative von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ist demnach die "entwicklungspolitische Komponente der strategischen Neuausrichtung des Sahel-Engagements der Bundesregierung".

EU strebt Produktion von 1 Million Artilleriegeschossen pro Jahr an

Die Europäische Union (EU) will ihre Produktionskapazität von Artilleriegeschossen auf eine Million pro Jahr erhöhen. Offizielle Stellen teilten am Dienstag mit, die Waffenproduktion in der EU solle angekurbelt werden. "Wenn es um unsere Verteidigung geht, müssen wir unsere Industrie jetzt auf Kriegswirtschaftsmodus umstellen", sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Die EU reagierte damit auf die gestiegene Nachfrage durch den Krieg in der Ukraine.

Apothekerverband fordert nationale Antibiotika-Reserve

Vor dem Hintergrund von Versorgungsengpässen bei Arzneimitteln insbesondere für Kinder fordert der Apothekerverband den Aufbau einer nationalen Antibiotika-Reserve. "Der Staat sollte wie beim Impfstoff feste Abnahmemengen zusagen, damit könnte der Versorgungsmangel geheilt und eine nationale Antibiotika-Reserve aufgebaut werden", sagte der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der Rheinischen Post. Zu den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Behebung der Engpässe äußerte Preis sich unterdessen skeptisch.

Großrazzia gegen Mafia-Organisation 'Ndrangheta in fünf Bundesländern

Mit zahlreichen Durchsuchungen und Festnahmen ist die Polizei in Deutschland und anderen europäischen Ländern gegen Italiens mächtige Mafia-Organisation 'Ndrangheta vorgegangen. An der EU-weiten Großrazzia waren nach Angaben der Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München Einsatzkräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen beteiligt, zudem waren Behörden in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien im Einsatz. Den Verdächtigen wird unter anderem Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Drogenschmuggel vorgeworfen.

BRASILIEN

Handelsbilanz Apr Überschuss 8,23 Mrd USD (März: Überschuss 10,96 Mrd USD)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.