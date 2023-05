Zürich (ots) -Die Welt von Prada ist neu mit eigenem Shop-in-Shop bei Globus Zürich Bahnhofstrasse eingezogen. Die Prada-Kenner:innen werden mit einer Vielzahl von Stilen verführt, die perfekt zu jedem Auftritt und für jede Gelegenheit passen.Ab sofort präsentiert sich Prada mit eigenem Store in der Herrenabteilung von Globus Zürich Bahnhofstrasse. Auf einer 67m2 grossen Ausstellungsfläche im 3. Stock gibt es eine begeisternde Auswahl aus der neusten Frühlings- und Sommerkollektion zu entdecken. Von Kleidungsstücken, Schuhen bis hin zu Accessoires, die sowohl anspruchsvoll als auch modern sind.Alle Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Jedes Detail ist sorgfältig ausgearbeitet, um ein unvergleichliches Trageerlebnis zu gewährleisten. Vom extravaganten Anzug bis hin zum lässigen Freizeitoutfit - mit seiner unerschöpflichen Kreativität bietet Prada für jeden Geschmack das Passende. Wie Globus legt auch Prada grossen Wert auf höchste Qualität.Globus steht für Luxus und Stil und ist stolz darauf, seine Kunden mit den besten Produkten und einem hervorragenden Kundenservice zu begeistern. Erst im letzten Herbst wurde die Herrenetage vom renommierten Südtiroler Architekten, Hannes Peer, komplett neugestaltet und zu einer ganz besonderen Einkaufsebene gemacht.Zu den Fashion Brands gehören: Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Palm Angels, Stone Island, Dsquared2, Acne Studios, Eleventy, BOSS, Ralph Lauren, Zegna und viele weitere.Die Marke Prada wurde im Jahr 1913 von Mario Prada, dem Grossvater von Miuccia Prada, gegründet. Er eröffnete das erste Geschäft in der prestigeträchtigen Galleria Vittorio Emanuele in Mailand. Heute ist Prada weltweit führend im Bereich der Luxusmode und bekannt für seine richtungsweisenden Visionen.Pressekontakt:Franziska GaemperleMagazine zum Globus AGLintheschergasse 78001 Zürichmedia@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100906138