Vaduz (ots) -Der sechstägige Leiterkurs Kindersport Fussball (5- bis 10-jährige Kinder) konnte am Samstag mit 16 neuen Leitern erfolgreich abgeschlossen werden. Die Trainer mussten am Ende des Kurses eine Theorieprüfung absolvieren und ein Spielturnier im Kinderfussball vom Einrichten der Turnhalle bis hin zur Verpflegung selbst organisieren.Der versierte Kursleiter Roman Stäbler und sein Team bereiteten die Kursteilnehmer mit Theorie-Unterlagen zu den Bewegungsgrundformen (Werfen, Laufen etc.), Trainingsplanung, Einführung in die Trainingsphilosophie und das Ausbildungskonzept des Schweizerischen Fussballverbands, Praxis auf dem Fussballplatz und in der Turnhalle sowie Umgebungswechsel auf den Spielplatz, vor. Die Stabsstelle für Sport vermittelte die Inhalte von Jugend und Sport.Ziel ist es, ein altersentsprechendes und vielseitiges Training planen und vermitteln zu können. Nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung wurde den Leiterpersonen der Jugend und Sport Ausweis im Kindersport Fussball und das D-Diplom des Schweizerischen Fussballverbandes überreicht.Das Jugend und Sport Breitensportförderprogramm gibt es seit 1972. Die Stabsstelle für Sport subventioniert und unterstützt die Aktivitäten in über 50 Organisationen und mehr als 20 Sportarten.