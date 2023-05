NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten seien gut. So gehe das Unternehmen davon aus, dass die Durchschnittserlöse im zweiten Quartal bis zu 25 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019 liegen werden./la/tih



