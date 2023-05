Daimler Truck North America hat die Serienversion seines mittelschweren E-Lkw-Modells Freightliner eM2 präsentiert. Der eM2 ist ab sofort in zwei Varianten bestellbar - für die US-Klassen 6 und 7. Der eM2 ist nach dem Schwerlast-Lkw eCascadia das zweite Batterie-elektrische Modell der Daimler-Truck-Marke Freightliner und soll ab dem Herbst 2023 im Werk in Portland in Serienproduktion gehen. Angeboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...