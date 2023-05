Nach den Verlusten am Vortag haben die Anleger im DAX am Mittwoch nur vorsichtig zugegriffen. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten des Xetra-Handels 0,17 Prozent auf 15.752 Punkte. Zur Wochenmitte gehört die Aufmerksamkeit am Markt zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt. 1. Verluste an der Wall StreetDie ...

