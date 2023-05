EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU unter den Top 4 Anbietern in Gartners 'Voice of the Customer'-Bericht



03.05.2023

USU als "Strong Performer" für IT-Service-Management-Lösungen im Gartner Peer Insights Report ausgezeichnet Möglingen, 3. Mai 2023. Basierend auf den Ergebnissen des aktuellen "Voice of the Customer of IT Service Management Platforms"-Reports bewertet Gartner Peer Insights USU mit seinem Lösungsportfolio als "strong performer". Mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen erreichte USU in der Gesamtbewertung des IT-Service-Managements (ITSM) eine Spitzenposition im Vergleich zu 16 weltweit führenden Herstellern. USU war als einziger deutscher Anbieter gelistet. "Voice of the Customer" ist ein Bericht, der auf den aggregierten Bewertungen von Gartner Peer Insights basiert, um IT-Entscheidungsträgern eine Gesamtperspektive zu bieten. Diese aggregierte Peer-Perspektive ergänzt zusammen mit den einzelnen detaillierten Bewertungen die von Experten erstellten Studien wie Magic Quadrants und Market Guides. Sie kann eine Schlüsselrolle in den Kaufprozessen von Unternehmen spielen, da sie sich auf die direkten Erfahrungen von Peers mit dem Kauf, der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung konzentriert. Es werden nur Anbieter berücksichtigt, die während des festgelegten 18-monatigen Einreichungszeitraums 20 oder mehr qualifizierte veröffentlichte Bewertungen vorweisen können. Bewertungskriterien sind die Leistungsfähigkeit des Produkts, Erfahrungen mit dem Vertrieb und mit der Implementierung und Einführung der Software sowie die Supportleistungen. Die hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsrate spiegeln sich auch in den aktuellen Bewertungen von Anfang 2023 wider, zum Beispiel: "Es handelt sich um eine gute Software mit einem großen Funktionsumfang, die im Detail an die Gegebenheiten des Unternehmens angepasst werden kann." "Insgesamt sind wir mit USU ITSM sehr zufrieden, weil es sehr flexibel ist und ein hohes Automatisierungspotenzial hat, aber auch viel Wissen erfordert, um alles zu implementieren und zu pflegen, was wir wollen." "Wir freuen uns über das differenzierte und erneut sehr positive Kundenfeedback auf dem renommierten Kundenbewertungsportal Gartner Peer Insights. Damit erhalten wir authentische Informationen darüber, wo wir im Vergleich zu unseren Hauptwettbewerbern stehen", so Peter Stanjeck, Senior Vice President von USU. Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com GARTNER-Haftungsausschluss Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer for IT Service Management Platforms', 24.03.2023. Gartner® und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgelisteten Anbietern beruhen, und ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen, noch stellt er die Meinung von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrückliche oder implizite Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Zur USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28), die im Prime Standard der Deutschen Börse notiert ist, gehören neben der 1977 gegründeten USU GmbH auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. und USU SAS. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 351

E-mail: falk.sorge@usu.com



