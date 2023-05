Mainz (ots) -Sommerfeeling live und open air: Am Sonntag, 7. Mai 2023, 12.00 Uhr, startet der ZDF-Klassiker in die neue Saison. Moderatorin Andrea Kiewel präsentiert an 19 Sonntagen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Showprogramm mit spektakulären Vorführungen und spannenden Spielen, mit Comedy und Artistik, mit Tipps und Servicethemen und natürlich mit ganz viel Musik.In der Auftaktfolge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen atemberaubenden Rekordversuch in 30 Metern Höhe freuen sowie auf ein Stand-up von Bülent Ceylan und eine besondere Aktion anlässlich des 60. ZDF-Geburtstags - begleitet von Fußballexperte und Publikumsliebling Matze Knop. Der mehrfach ausgezeichnete Patissier Christian Hümbs bereitet eine exquisite Dessertkreation zu. Zu den Musikgästen gehören unter anderen Giovanni Zarrella, die Prinzen, Wolkenfrei alias Vanessa Mai, Loona, Joey Heindle, Haiduccii, Trong und Alexander Eder.In der zweiten Sendung am Sonntag, 14. Mai 2023, lädt Andrea Kiewel erstmals zu einer großen Darts-Party. Erwartet werden die beiden erfolgreichsten deutschen Profispieler Max Hopp alias "Maximiser" und Gabriel Clemens alias "German Giant" sowie Elmar Paulke als Experte und Spielleiter. Um das Finale des Eurovision Song Contests vom Vorabend geht es in einem Gespräch mit Kommentatorenlegende Peter Urban, der sich live aus Liverpool meldet. Für die Musik vor Ort sorgen Stars wie Maite Kelly, Nino de Angelo, Ben Zucker, AnNa R., Sonia Liebing und das Ensemble des Musicals "Romeo & Julia - Liebe ist alles".Im weiteren Verlauf der Saison wird es neben Mottos wie "Garten Games", "Tiergarten" und "Flohmarkt" auch mehrere Ausgaben mit musikalischen Schwerpunkten geben: "Schlagerparty", "Discofox", "Mallorca", "Rock im Garten" und "Schlagerfestival" gehören genauso dazu wie die Retrofolge "80er meets 90er" am 21. Mai 2023. Den Saisonabschluss am 24. September 2023 bildet auch in diesem Jahr der schon traditionelle "Oktoberfest"-Fernsehgarten.Der "ZDF-Fernsehgarten" wird mit Audiodeskription gesendet.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"ZDF-Fernsehgarten" in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5499787