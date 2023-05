Ehemalige Salesforce-Führungskraft kommt zu Boomi, um die Neukundengewinnung in der EMEA-Region zu beschleunigen

Die neue Besetzung folgt auf die jüngste Erweiterung des Führungsteams von Boomi und die Expansion in Kanada, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum, um die steigende globale Nachfrage nach der branchenführenden Integrationsplattform zu befriedigen

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennung von Adrian Trickett zum Vice President of Sales und Geschäftsführer (General Manager, GM) EMEA bekannt. Als Vertriebschef und Geschäftsführer für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) wird Trickett die Region managen und für das Erreichen von Umsatz- und Gewinnzielen, die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens sowie das Wachstum des Kundenstamms in der Region verantwortlich sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230503005297/de/

Boomi Appoints Adrian Trickett as Vice President of Sales and GM, EMEA (Graphic: Business Wire)

"Tricketts Erfahrung in Bezug auf den Aufbau und die Leitung von leistungsstarken Vertriebsteams bei schnell wachsendne Technologieunternehmen ist die perfekte Voraussetzung für die Unterstützung der ehrgeizigen Wachstumspläne von Boomi in EMEA und darüber hinaus", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Der Bedarf an lückenlosen Integrations- und Automatisierungslösungen ist wichtiger denn je, da die Unternehmen mit sich ständig verändernden Marktherausforderungen und wachsenden technischen Anforderungen konfrontiert sind. Boomi expandiert weltweit und baut sein erfahrenes Führungsteam aus, um diese Nachfrage zu befriedigen, indem wir unsere branchenführende Plattform mehr Unternehmen zugänglich machen."

Trickett war zuletzt als Vice President of Sales bei Salesforce (MuleSoft) tätig. Zuvor war er als Vice President of Sales bei der Software AG und als Chief Revenue Officer bei NewVoiceMedia tätig. Dort trug er dazu bei, dass der Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter von Cloud-Contact-Center-Lösungen durch die Übernahme durch Vonage einen Beteiligungsausstieg in Höhe von 400 Millionen US-Dollar erzielte. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als Berater für SaaS-spezifische Portfolio-Investitionen bei der Risikokapitalgesellschaft Notion Capital, wo er mehr als ein Dutzend schnell wachsender Startups zu einem erfolgreichen Exit verhalf.

Die Ernennung von Trickett folgt mehreren kürzlich erfolgten Meldungen über das Wachstum von Boomi, einschließlich der Einstellung mehrerer neuer Führungskräfte und der Expansion in Vancouver (Kanada), Bengaluru (Indien) und im asiatisch-pazifischen Raum.

Als Pionier der Cloud-nativen Integrationsplattform als Service (iPaaS) besitzt Boomi den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen, eine wachsende Gemeinschaft mit mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake. Boomi arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft und andere.

Boomi wird in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgeführt und ist kürzlich in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" von Nucleus Research aufgenommen worden. Das Unternehmen hat außerdem zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter die Einstufung als einer der besten Arbeitgeber laut Inc. Magazine's Best Workplaces. Boomi wurde außerdem mit zwei internationalen Stevie® Awards in den Kategorien "Company of the Year" und "Product Innovation", dem Gold Globee® Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS), dem Merit Award for Technology in der Kategorie "Cloud Services" sowie dem Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide für zwei aufeinanderfolgende Jahre.

Über Boomi:

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenbestand unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

