Fresenius Medical Care (FME) ist der weltweit größte integrierte Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen, die sich aufgrund eines chronischen Nierenversagens einer Dialysebehandlung unterziehen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse an, darunter Maschinen, Verbrauchsmaterialien und Pflegedienstleistungen. Die Qualität des Unternehmens beruht auf seiner weltweiten Marktführerschaft, die es ihm ermöglicht, einen großen Patientenstamm zu versorgen und ein breites Spektrum von Märkten zu erschließen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in großem Umfang in Forschung und Entwicklung, um neue Produkte und Technologien für die Nierendialyse zu entwickeln, die dem Unternehmen helfen, der Konkurrenz voraus zu sein und den Patienten bessere Ergebnisse und Erfahrungen zu bieten. Trotz seiner starken Marktposition und seiner Wachstumschancen befindet sich FME derzeit in einem Übergangsjahr. In Anbetracht der geringen Visibilität wird die Aktie zu einer fairen Bewertung gehandelt. Daher nimmt AlsterResearch die Coverage von Fresenius Medical Care mit einer HALTEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 42,00 auf. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care