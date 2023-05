Mainz (ots) -Die Association for Cancer Immunotherapy CIMT veranstaltet ihre 20. Krebsimmuntherapie-Jahrestagung vom 3.-5. Mai 2023 in der Mainzer Rheingoldhalle. Das diesjährige Expertentreffen feiert das Jubiläum der renommierten Veranstaltung, die zum zwanzigsten Mal in Mainz stattfindet. Ein herausragendes Programm mit prominenten internationalen Referenten verspricht auch dieses Jahr wieder spannende Einblicke in neueste Forschung und bedeutende Fortschritte im Bereich der Krebsimmuntherapie.Das jährlich in Mainz veranstaltete Treffen ist die größte europäische Expertentagung für Krebsimmuntherapie.Der Gründer der CIMT Association, Prof. Christoph Huber, freut sich über die 1.000 Teilnehmenden aus 35 Ländern, die dieses Jahr nach Mainz kommen: "Das CIMT Annual Meeting war immer an vorderster Front der Präsentation neuester Forschungsergebnisse und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Experten weltweit." Die CIMT Vorstandsvorsitzende, Prof. Özlem Türeci, fügt hinzu: "Das diesjährige Programm ist ein Zeugnis für das anhaltende Engagement der wissenschaftlichen Gemeinschaft, bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zu erzielen."Zur Eröffnung der Tagung sprach der rheinland-pfälzische Minister für Wissenschaft und Gesundheit, Clemens Hoch, das Grußwort. Der Minister hob die entscheidende Rolle der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Kampf gegen Krebs hervor und ebenso die Innovationskraft der Region in diesem Bereich. "Die CIMT Annual Meetings stehen für wissenschaftlichen Austausch auf höchstem Niveau und die Anbahnung sowie Vertiefung wertvoller Kooperationen im Bereich der Krebsimmuntherapie. Die Potenziale sind groß, das zeigt auch das fachliche Interesse mit über 300 eingereichten Abstracts. Ich freue mich, dass eine solche Veranstaltung in Mainz stattfindet, einer Stadt, die selbst für Innovation über Gutenberg zu BioNTech steht und in der wir seit über 30 Jahren die Forschung in der Immunologie und an mRNA konsequent fördern", sagte Wissenschafts- und Gesundheitsminister Clemens Hoch zur Eröffnung des MeetingsDas 20. CIMT Annual Meeting bietet ein vielfältiges Programm, mit Poster-Sessions und einer Industrieausstellung, die eine Reihe von Themen in der Forschung und Entwicklung der Krebsimmuntherapie abdecken. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit führenden Experten auszutauschen, ihre Erkenntnisse zu teilen und die neuesten wissenschaftlichen und klinischen Durchbrüche in der Krebsimmuntherapie zu diskutieren.Mit Hauptsitz in Mainz zählt CIMT zu den weltweit führenden Forschungs- und Kommunikationsplattformen für Forscher, Ärzte, Industrieunternehmen und Zulasssungsbehörden, durch deren Zusammenspiel die Entwicklung neuartiger Krebsimmundiagnostik und Immuntherapie verbessert wird. CIMT unterhält Beziehungen zu den bedeutendsten internationalen Zentren und Forschungsnetzwerken der Immuntherapie.Für weitere Informationen zur Veranstaltung besuchen Sie bitte die Website der Association for Cancer Immunotherapy CIMT www.cimt.eu und die Webseite der CIMT Krebsimmuntherapie-Jahrestagung unter www.meeting.cimt.eu (http://www.cimt.eu).Pressekontakt:Christine CastleAssociation for Cancer Immunotherapy CIMTGöttelmannstr. 1755130 Mainzcastle@cimt.eu+49 151 53222559Original-Content von: Association for Cancer Immunotherapy CIMT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126492/5499843