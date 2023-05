Berlin (ots) -"Energiewende: jetzt! gemeinsam!" lautet das Motto der ENERGIETAGE 2023 (https://www.energietage.de/home.html), die heute eröffnet wurden.In seiner Eröffnungsrede präsentierte Jürgen Pöschk, Initiator und Hauptveranstalter der ENERGIETAGE, Thesen zur aktuellen Energiewende- und Klimaschutzpolitik. So hätten Energiewende und Klimaschutz kein Technik-, sondern ein rapide wachsendes Akzeptanzproblem. Hier seien neue Schwerpunkte und Akteure auf der politischen Agenda gefordert. Aus diesem Grund haben die Energietage 2023 erstmals den Schwerpunkt "Energiewende und Gesellschaft" in das Programm aufgenommen, deren Veranstaltungen Themen wie Akzeptanz- und Partizipationsfragen sowie Methoden der Klimakommunikation adressieren.Pöschk appellierte zudem, die Reputation von Klima-Wissenschaft in ihrer Glaubwürdigkeit zu unterstützen, was im Zeitalter von "Fake-News" wichtiger denn je sei.Den wissenschaftlichen Stand der Klimakrise präsentierte im Anschluss der Klimawissenschaftler Prof. Stefan Rahmstorf vom PIK Potsdam Institut für Klimafolgenforschung e.V. Dabei machte Rahmstorf die Gefahr von Kipppunkten deutlich: "Klimakipppunkte sind kein Mythos, sondern eine echte Gefahr - der aktuelle Bericht des Weltklimarats warnt, dass die Gefahr dadurch bereits zwischen 1,5 und 2,5 Grad Erwärmung von 'moderates Risiko' auf 'hohes Risiko' steigt", so Rahmstorf.Die ENERGIETAGE, zu denen mehr als 30.000 Anmeldungen vorliegen, finden bis zum 5. Mai digital statt. Am 22. und 23. Mai folgt der Präsenzteil der ENERGIETAGE in Berlin (Ludwig-Erhard-Haus). Das umfangreiche - und für Teilnehmende kostenfreie - Kongressprogramm umfasst mehr als 100 Veranstaltungen.Die kostenfreie Anmeldung für die ENERGIETAGE ist weiterhin auf www.energietage.de möglich.Pressekontakt:Lisa Bührmann, EUMB Pöschk GmbH Co. KGTel: 0151 578 52 990presse@energietage.deOriginal-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125734/5499853