NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe zwar mit seinem bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings schwäche sich das Wachstum im Enterprise-Geschäft ab./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:34 / BST

DE000A2YN900