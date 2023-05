Freiburg (ots) -Dr. Björn Cochlovius ist der neue CEO des Freiburger Biotech-Unternehmens Eleva. Der renommierte Onkologe, Immunologe und Molekularbiologe verstärkt das Unternehmen, das die einzigartige auf Moos basierte Technologieplattform 'Bryotechnologie' zur Herstellung von komplexen therapeutischen Proteinen entwickelt hat. Cochlovius bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in wissenschaftlichen, unternehmerischen und beraterischen Führungsfunktionen in seinem Fachgebiet mit."Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung. Eleva ist in der entscheidenden Phase seiner Entwicklung. Jetzt gilt es, über zwanzig Jahre hartnäckiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit eines Teams exzellenter Wissenschaftler in die industrielle und medizinische Anwendung zu bringen. Elevas 'Bryotechnologie' ist das vielversprechendste pflanzenbasierte Herstellungsverfahren für komplexe therapeutische Proteine zur Behandlung seltener und unterversorgter Krankheiten", erklärt Cochlovius.Eleva entwickelt eigene Wirkstoffkandidaten und bringt diese in klinische Phasen. Damit zeigt das Unternehmen nicht nur seine Entwicklungskompetenz und die Eignung der Technologie für schwer herzustellende Biologika, sondern ist auch ein Schlüsselpartner für Pharma-Unternehmen und CDMOs. Anders als andere Bioproduktionspflanzen wie Tabak erfordern Moos-Reaktoren keine aufwändige Produktionsinfrastruktur. Sie können einfach in bestehende Anlagen integriert und daher leicht auf industriellen Maßstab skaliert werden. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Entwicklung und Produktion von herausfordernden rekombinanten Proteinen."Patienten ohne oder mit nur schwerem Zugang zu wirksamer Behandlung ihrer teils seltenen Erkrankungen und deren Ärzte profitieren so künftig von neuartigen Therapiemöglichkeiten mit wirksamen, sicher hergestellten und nebenwirkungsarmen Medikamenten", erläutert Cochlovius. "Elevas Kandidat für die Behandlung von C3G-Patienten, der im kommenden Jahr in die klinische Phase I geht, ist dafür ein sehr gutes Beispiel."Der neue CEO von Eleva bringt fachliches, strategisches und operatives Know-how sowie ein internationales Netzwerk mit, um das Unternehmen auf wachsenden Erfolg am Markt auszurichten: Seit zwanzig Jahren unterrichtet Cochlovius Immunologie an der Medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und ist Aufsichtsratsvorsitzender des niederländischen Biotech-Unternehmens Sapreme Technologies sowie des schwedischen Biotech-Investors Karolinska Development.Er begann seine berufliche Laufbahn mit Forschungsarbeit, unter anderem am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, und war später (Mit-)Gründer verschiedener Biotech-Unternehmen. Danach hatte er führende Positionen in der Geschäftsentwicklung bei Roche Pharmaceuticals, Otsuka und AbbVie inne und war als Berater für Pharma-, CDMO- und Biotech-Unternehmen tätig.Über ElevaEleva ist ein privat finanziertes Biotechnologie-Unternehmen Sitz in Freiburg im Breisgau und einem Team von 34 Mitarbeitenden. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat Eleva die moosbasierte innovative Technologieplattform 'Bryotechnologie' entwickelt. Diese basiert auf Moos und ermöglicht die Herstellung von komplexen Proteinen zur Therapie verschiedener, teils seltener und unterversorgter Krankheiten. Zudem hat Eleva eigene Wirkstoffkandidaten erfolgreich in die klinischen Studien gebracht.Mehr erfahren auf www.elevabiologics.comPressekontakt:eleva GmbHFabienne Zeitterfzeitter@elevabiologics.com+49 761 470 99-152eleva GmbHHans-Bunte-Str. 1979108 FreiburgGermanywww.elevabiologics.comOriginal-Content von: eleva GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144547/5499898