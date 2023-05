FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.05.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3450 (3520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 900 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 560 (590) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1330 (1240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 780 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3700 (3250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1000 (880) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WPP PRICE TARGET TO 1230 (1170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 700 (710) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 640 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 835 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6680 (6400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4600 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 280 (132) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 150 (175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2050 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN STARTS ASHTEAD GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 6700 PENCE - SOCGEN STARTS BUNZL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3600 PENCE - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 878 (854) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'BUY'



