Mainz (ots) -Zweite Staffel des Abenteuertrips / Junge Menschen mit Down-Syndrom unterwegs mit Ross Antony / Dreharbeiten ab Juli 2023 in Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzEnde Juli 2023 starten die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Down the Road". Bei dieser Abenteuerreise gehen wieder sechs junge Menschen mit Down-Syndrom zusammen mit Entertainer Ross Antony auf einen außergewöhnlichen Roadtrip. Wie bei der ersten Staffel im Herbst 2022 sind erneut sechs Folgen à 45 Minuten in der ARD Mediathek und im SWR Fernsehen geplant.Coming-of-Age junger Menschen mit Down-Syndrom"Down The Road" ist ein außergewöhnlicher Roadtrip durch den Südwesten. Im Mittelpunkt dieses Coming-of-Age-Formats stehen sechs junge Menschen mit Down-Syndrom, die ohne ihre Familien und fern ihres sonst strukturierten Alltags unterwegs sind. Jede:r von ihnen hat persönliche Gründe, sich auf den Weg ins Ungewisse zu begeben. Sie alle wollen Freiheit und Unabhängigkeit: gemeinsam erleben sie ein großes Abenteuer. An ihrer Seite ist auch in der zweiten Staffel der deutsch-britische Entertainer und Sänger Ross Antony - als Freund, Animateur und emotionale Stütze. Nicole, die Sozialpädagogin, begleitet ebenfalls erneut die Reisegruppe. Sie ist Ansprechpartnerin sowohl vor als auch hinter der Kamera.Emotional, überraschend und authentischAuf ihrer vierzehntägigen Reise durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stellt sich die neue Gruppe gemeinsamen Herausforderungen, überwindet Ängste und lässt Träume wahr werden. Die Teilnehmenden wachsen über sich hinaus und gewinnen an Mut, Selbstbewusstsein, Vertrauen und Selbstständigkeit. Dabei erleben sie auch so manche Überraschung. "Down The Road" ist eine Serie für die ganze Familie. Es ist keine Serie über Menschen mit Down-Syndrom, sondern eine Serie mit Menschen mit Down-Syndrom - authentisch, emotional und respektvoll.Sendetermine werden noch bekannt gegebenDie Information, wann die sechs Folgen in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/down-the-road-eine-ganz-besondere-abenteuerreise/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDY0/1) und im SWR Fernsehen zu sehen sind, folgt demnächst.Foto über ARD-Foto.deEindrücke aus der ersten Staffel von "Down the Road" finden Sie in der ARD Mediathek unter https://1.ard.de/downtheroad_S01_E01?pr oder im Pressedossier unter http://swr.li/pressedossier-down-the-road-2022