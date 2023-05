Porsche liefert solide Zahlen und Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023

Werbung







Der traditionsreiche Automobilhersteller veröffentlichte am heutigen Mittwoch die Geschäftsergebnisse des vergangenen Jahresviertels. Mit Umsatzwachstum sowohl im KFZ-Bereich, als auch auf Konzernebene insgesamt überzeugen die Zahlen - die Aktien jedoch notieren in rot.



Trotz überzeugender Quartalszahlen scheinen die Anleger bei Porsche die moderat ausfallenden Aussichten nicht positiv aufzufassen. Der Umsatz auf Konzernebene stieg im Jahresvergleich um 25% auf rund 10,1 Mrd. EUR. Auch die hohe EBITDA Marge im KFZ-Bereich des Konzerns von 24,4% und ein wachsender Netto-Cash-Flow von 1,4 Mrd. EUR sind auf dem Papier überzeugend. Im Stückabsatz liegt der voll-elektrische Taycan mittlerweile mit ca. 9.200 Einheiten nur noch knapp hinter dem 911 (911: 11.100 Einheiten). Der Wachstumsmarkt im Elektro-Sektor schlägt sich also auch deutlich in den Absatzzahlen nieder. Die Aussichten auf 2023 als Gesamtjahr fallen dagegen eher moderat aus, was die verhaltene Reaktion der Anleger am Aktienmarkt erklärt. Die Aktie notiert gegen 10:00 bei ca. 1,8% im Minus.









