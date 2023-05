EQS Stimmrechtsmitteilung: Instone Real Estate Group SE

Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.05.2023 / 11:33 CET/CEST

Am 28. April 2023 haben wir von der unten näher bezeichneten mitteilungspflichtigen Person die nachfolgende Mitteilung gemäß § 43 WpHG erhalten: 26. April 2023 Betrifft: Mitteilung über wesentliche Beteiligungen In Übereinstimmung mit den geltenden deutschen Wertpapiergesetzen wird hiermit der Instone Real Estate Group SE ('Instone') mitgeteilt, dass die Samarra Company Limited ('Samarra') am 25. April 2023 eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 33 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bei der BaFin ('Mitteilung') im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an Ihrem geschätzten Unternehmen eingereicht hat. Mit der Mitteilung soll der BaFin mitgeteilt werden, dass Samarra die Schwelle von 10% der Anteile an Instone überschritten hat und derzeit 10,04% der Stimmrechte an Ihrem Unternehmen hält. Wir bestätigen, dass das Ziel hinter Samarras jüngstem Kauf von Instone-Aktien und seiner Beteiligung von 10,04% der Stimmrechte von Instone lediglich auf Handelsgewinne abzielt. Samarra strebt weder an, die Zusammensetzung der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von Instone zu beeinflussen noch strebt sie eine wesentliche Änderung der derzeitigen Politik des Unternehmens in Bezug auf die Kapitalstruktur, das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital oder die Dividenden an. Samarra beabsichtigt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte direkt oder indirekt zu erwerben. Gleichzeitig kann Samarra nicht ausschließen, dass sie während dieses Zeitraums zusätzliche Stimmrechte erwerben würde oder könnte, abhängig von Marktchancen, der operativen Leistung von Instone und allgemeineren deutschen Makroindikatoren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechte ausschließlich unter Einsatz von Eigenkapital erworben wurden. Vielen Dank im Voraus, Essa Mohammed Abdulkhuder A H Ibrahim Direktor



