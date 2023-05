Nach den durchaus üppigen Gewinnmitnahmen am Vortag begibt sich der DAX am Mittwoch auf Erholungskurs. Kurz vor Mittag notiert der deutsche Leitindex wieder über der Marke von 15.800 und somit weiter in seiner angestammten Handelsspanne. Auf Unternehmensebene machen Deutsche Bank, Deutsche Post, Porsche AG, Siemens Energy und Vonovia auf sich aufmerksam. Mehr Informationen dazu im Video.

