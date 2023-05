Münster (ots) -Der Dienstag muss ein Glückstag sein: Insgesamt sieben Mal wurde der Eurojackpot in diesem Jahr geknackt - fünf Mal davon an einem Dienstag! Zur gestrigen Dienstags-Ziehung (2. Mai) war es ein Eurojackpot-Tipper aus Polen, der als Einziger in Europa alle Gewinnzahlen korrekt vorhergesagt hat. Sein Treffer in Gewinnklasse 1 ist rund 13,7 Millionen Euro wert.GewinnzahlenDie Glückszahlen, die dem Polen den millionenschweren Gewinn einbrachten, lauten 11 - 12 - 13 -23 - 26 sowie 11 und 12. Damit ist es das sechste Mal in der Geschichte von Eurojackpot, dass der Jackpot nach Polen geht. Den bisherigen polnischen Rekordgewinn von rund 45,7 Millionen Euro konnte der Spielteilnehmer bei der gestrigen Ziehung zwar nicht übertrumpfen. Mit einer Gewinnsumme von exakt 13.654.127,00 Euro ist der Tipper aber sicher dennoch mehr als glücklich.Einzelgewinn im 2. RangAn diesem Dienstag gab es zudem einen weiteren Glückspilz: Ein Spieler aus Dänemark erzielte als Einziger einen Treffer in Gewinnklasse 2 und darf sich nun über eine Gewinnsumme im sechsstelligen Bereich freuen. Genau 872.930,30 Euro werden in Kürze auf sein Konto überwiesen.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht weiterhin die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Freitag (5. Mai) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang. Tipps können in den Lotto-Annahmestellen sowie unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5500030