03.05.2023 / 12:00 CET/CEST

SOWITEC group erhält Zuschlag für 30-MW-Windkraftprojekt in Grabenstetten



Sonnenbühl, 3. Mai 2023 - Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, forciert ihre Aktivitäten in Deutschland. Das Unternehmen wurde vom Gemeinderat in Grabenstetten in einem Vorverfahren bereits als Partner für ein 30-MW-Windkraftprojekt ausgewählt. Anschließend fanden eine Einwohnerinformationsveranstaltung und eine Gemeinderatssitzung statt, in der u. a. beschlossen wurde, die angefragten Flächen an SOWITEC zur Errichtung von vier Windenergieanlagen und einer 10-MW-Freiflächenphotovoltaikanlage zu verpachten. Der dazu erforderliche städtebauliche Vertrag soll noch im Mai abgeschlossen werden. SOWITEC beabsichtigt, das 30-MW-Windkraftprojekt bis voraussichtlich 2025 bis zur Baureife zu entwickeln. Die vier Windenergieanlagen werden genügend grünen Strom produzieren, um ca. 25.000 Haushalte zu versorgen.



Frank Hummel, CEO der SOWITEC group: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschlag für die Realisierung des Windkraftprojekts in Grabenstetten erhalten haben. Dieser Vertrauensbeweis ermöglicht uns, unsere Aktivitäten in Deutschland wie geplant deutlich auszubauen. Wir planen, uns in diesem Jahr noch weitere Windkraft- und Photovoltaikprojekte in unserem Heimatmarkt zu sichern."



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



