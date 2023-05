HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos Semiconductor von "Hold" auf "Buy" hochgestuft bei einem unveränderten Kursziel von 95 Euro. Der jüngste Kursrutsch sei übertrieben ausgefallen und fundamental nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jüngste Aussagen von Chipherstellern für die Automobilindustrie sowie Konkurrenten wie NXP, Melexis, ON Semi oder STMicro ließen erkennen, dass das Umfeld für Automobil-Halbleiter insgesamt weiter positiv sei./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





ISIN: DE0005677108