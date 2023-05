DJ Innovationsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft stockt - Studie

BERLIN (Dow Jones)--Die Innovationsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft ist stabil, aber wenig dynamisch, wie aus einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger hervorgeht. Die Experten führten die stockende Innovationsfähigkeit auf die wenig dynamischen finanziellen sowie personellen Strukturen zurück und fordern gezielte Investitionen in Technologien. Im aktuellen Innovationsindikator 2023 liegt Deutschland im Vergleich der 35 Volkswirtschaften mit 45 von 100 möglichen Punkten auf Platz 10 des Gesamt-Rankings. Damit haben sich die Deutschen in den vergangenen 15 Jahren kaum von der Stelle bewegt.

Angeführt wird das Ranking von kleineren Wirtschaftsnationen wie der Schweiz mit 71 Punkten, Singapur mit 65 Punkten und Dänemark mit 60 Punkten.

Bei den größeren Volkswirtschaften rangiert Deutschland demnach immerhin hinter Südkorea auf Rang 2 der innovativsten Länder. Die USA landen mit 42 Punkten ebenso hinter Deutschland wie das Vereinigte Königreich mit 41 Punkten und Frankreich mit 38 Punkten. Bei China zeigt sich der Studie zufolge zum ersten Mal seit 2013 kein Innovationszuwachs. Das Land der Mitte verharrt mit 28 Punkten auf Rang 26 der Liste.

"Deutschlands stockende Innovationsfähigkeit lässt sich im internationalen Vergleich auf die wenig dynamischen finanziellen und personellen Strukturen zurückführen: Zum einen bleiben Wagniskapitalinvestitionen weiterhin auf niedrigem Niveau, zum anderen fehlen Fachkräfte und werden zunehmend in wertschöpfungsfernen Prozessen wie Berichtspflichten gebunden", so die Studie.

Stark in der Nachhaltigkeit, schwach in digitalen Technologien

Deutlich besser schneidet Deutschland aber in der Kategorie "Nachhaltig wirtschaften" ab. Hier belegt es den dritten Platz hinter Dänemark und Finnland. Den Experten zufolge zeige sich, dass das deutsche System in seiner Breite auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet sei - auch wenn bei den zentralen Erfolgsindikatoren der Wirtschaft, beispielsweise Umweltinnovationen, Forschung und Entwicklung in erneuerbaren Energien sowie Patenten, Nachbesserungspotenzial bestehe.

Lediglich im Mittelfeld spielt Deutschland bei digitaler Vernetzung, beispielsweise künstlicher Intelligenz (Platz 10), und bei der Biotechnologie (Platz 14).

BDI ist alarmiert

BDI-Präsident Siegfried Russwurm zeigte sich wegen Deutschlands fehlenden Fortschritten in der Innovationsfähigkeit alarmiert. "Innovationen sind entscheidend für die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie", sagte Russwurm. "Die mittelmäßige Platzierung Deutschlands im Innovationsindikator ist mehr als ein Warnsignal. Unserem Innovationssystem fehlt es an Dynamik, Tempo und Flexibilität."

Um zur Spitzengruppe aufzuschließen, müsse Deutschland gezielter Technologien fördern. Außerdem sollte Deutschland mutig auf ein agileres Innovationssystem setzen, das die schnelle Einführung und Skalierung neuer Geschäftsmodelle ermöglichen und Wirtschaft und Wissenschaft gleichzeitig von überbordender Bürokratie befreien würde.

Roland Berger fordert höhere Produktivität

Nach Ansicht von Stefan Schaible, Global Managing Partner bei Roland Berger, kann die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten nur dann weiter wachsen, wenn Deutschland seine Produktivität durch innovative Technologien und Geschäftsmodelle, aber auch durch neue Arbeitskulturen, verbessert.

"Die fundamentale Transformation unserer Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit kann nur über eine Steigerung unserer Innovationskraft gelingen. Enorme Anstrengungen der Wirtschaft und ein industriepolitisch geschickt und marktnah gesetzter Rahmen sind die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Innovation unserer Industrienation - und damit auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand", so Schaible.

May 03, 2023

