Berlin (ots) -Audible - ein führender Entwickler und Anbieter von Premium-Hörinhalten - veröffentlicht heute den ersten Trailer zur deutschen Audible Original Podcast-Serie Marvel's Wastelanders.Der Trailer gibt einen exklusiven und spannenden Einblick in die dystopische und bedrohliche Welt der Serie. Das Audio-Epos spielt in einer düsteren Zukunft des Marvel Universums, in der die Schurken die Macht übernommen haben und Superhelden nur noch eine ferne Erinnerung sind.Die Serie besteht aus sechs Staffeln, von der jede einem anderen Marvel Superhelden gewidmet ist. Die erste Staffel Marvel's Wastelanders: Star-Lord wird ab 28. Juni 2023 bei Audible.de erscheinen. Die folgenden Staffeln werden 2023 und 2024 veröffentlicht.Zur herausragenden Besetzung von Marvel's Wastelanders: Star-Lord zählen Tom Wlaschiha als Peter Quill und Devid Striesow als Rocket sowie Sylvester Groth als Doctor Doom. Weitere Informationen zur Besetzung und zu den Startterminen der weiteren Staffeln der Marvel's Wastelanders-Serie, u.a. Hawkeye, Black Widow, Wolverine, Doom, und Marvel's Wastelanders, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das aus sechs Staffeln bestehende Audio-Epos startete im Juni 2021 als englischsprachige Serie. Bei Audible.de steht nun die neu produzierte deutsche Fassung der Geschichte in den Startlöchern.Marvel's Wastelanders: Star-Lord ist ab 28. Juni bei Audible.de verfügbar.####Über AudibleAudible, ein führender Entwickler und Anbieter von Premium-Hörinhalten, bietet seinen Kunden jeden Tag eine neue Möglichkeit, ihr Leben zu verbessern und zu bereichern. Das Angebot auf audible.de umfasst mehr als 770.000 Audible Originals, Hörbücher und Podcasts, davon über 80.000 in deutscher Sprache. Audible hat Millionen Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt, die einen von 10 lokalisierten Diensten abonnieren, die für Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Spanien und den USA entwickelt wurden. Audible-Kundinnen und Kunden laden jährlich fast 4 Milliarden Stunden an Inhalten herunter und hören diese auf einer Vielzahl von unterstützten Geräten. Die Audible GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Audible Inc., die 2008 von Amazon übernommen wurde.Über Marvel EntertainmentDie Marvel Entertainment, LLC, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Walt Disney Company, und eines der weltweit bekanntesten charakterbasierten Unterhaltungsunternehmen, das sich auf eine umfangreiche Bibliothek von mehr als 8.000 Comic-Charakteren stützt, die seit über achtzig Jahren in einer Vielzahl von Medien zu sehen sind. Marvel nutzt seine Charakter-Franchise in den Bereichen Unterhaltung, Lizenzierungen, Publishing, Spielen und digitale Medien.Weitere Informationen finden Sie unter marvel.com.