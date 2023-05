NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo nach vorläufigen Quartalszahlen von 205 auf 215 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Nutzfahrzeughersteller hätten ordentliche Margen erzielt, die 2023 aber erst einmal den Höhepunkt des laufenden Zyklus erreichen dürften, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor der Verschärfung erlaubter CO2-Emissionen winke dann aber ab 2025 der nächste Branchentreiber. Agarwal erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2025. Er bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton und dem schwedischen Wettbewerber Volvo./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 16:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446