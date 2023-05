NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flutter nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Glücksspielkonzern habe in den USA überragend und in den anderen Märkten ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den Konsensschätzungen sollte sich so früh im Jahr aber noch nichts wesentlich ändern./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:42 / ET



ISIN: IE00BWT6H894