Traton hat detaillierte Ergebnisse für Q1 2023 vorgelegt. Wie die Analysten von AlsterResearch in ihrem vorangegangenen Bericht (17. April 2023) zu den vorläufigen Zahlen erörtert hätten, sei das Q1-Ergebnis robust gewesen und habe bei Umsatz und bereinigtem EBIT deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Auftragseingang sei angesichts der selektiven Auftragsannahme aufgrund des hohen Auftragsbestandes weiterhin schwach gewesen. Die Analysten von AlsterResearch seien jedoch leicht enttäuscht über den revidierten Ausblick für 2023, da sie mit einer stärkeren Anhebung gerechnet hätten. Das Management sehe nach wie vor Risiken in der Lieferkette, der Verfügbarkeit von Logistik und der allgemeinen Makroökonomie. Darüber hinaus ist das Management weiterhin unsicher über das Nachfrageumfeld in Brasilien und Lateinamerika. Die Experten von AlsterResearch passen daher ihre Schätzungen leicht nach unten an. Das neue Kursziel beträgt EUR 24,00 (alt EUR 26,00); KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE