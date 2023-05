NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Daten des Marktforschungsinstituts Nielsen zu den US-Geschäften der europäischen Hersteller von Nahrungsmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegeprodukten im April aus. Insgesamt zeige sich keine Unterbrechung des Abwärtstrends bei den Preisen, und das Volumenwachstum sei weiterhin schwach. Bei Henkel gebe es noch keine Anzeichen für eine wesentliche Erholung des Mengenabsatzes./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 17:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 17:42 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432