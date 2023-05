Usha Resources Ltd. (TSX-V: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) baut sein Portfolio an Lithium-Pegmatit-Projekten in Ontario systematisch weiter aus. Das Unternehmen hat sich eine Earn-In-Option für fünf weitere aussichtsreiche Projekte mit einer Gesamtfläche von 13.408 Hektar gesichert: "Lee Lake", "Mead", "Bluett", "Gathering Lake" und "Triangle Lake. Insgesamt umfasst das Usha-Portfolio jetzt sieben Lithiumkonzession in Ontario mit einer Fläche von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...