DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum 1. Mai geschlossen. In Japan ruht der Handel wegen des Tags der Verfassung.

DONNERSTAG: In Japan findet wegen Tags des Grünens kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.146,00 +0,2% +6,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.215,25 +0,2% +18,6% Euro-Stoxx-50 4.326,43 +0,7% +14,0% Stoxx-50 4.019,90 +0,5% +10,1% DAX 15.859,56 +0,8% +13,9% FTSE 7.794,36 +0,3% +4,3% CAC 7.436,61 +0,7% +14,9% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,47% +0,20 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,24 -0,02 -0,34 US-Rendite 10 J. 3,40 -0,02 -0,48

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,36 71,66 -3,2% -2,30 -13,5% Brent/ICE 73,00 75,32 -3,1% -2,32 -13,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,80 37,53 -1,9% -0,73 -51,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.016,17 2.016,67 -0,0% -0,50 +10,5% Silber (Spot) 25,26 25,43 -0,7% -0,17 +5,4% Platin (Spot) 1.070,25 1.070,00 +0,0% +0,25 +0,2% Kupfer-Future 3,86 3,86 -0,0% -0,00 +1,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Talfahrt des Vortages lässt der Aktienterminmarkt am Mittwoch einen gut behaupteten Handelsbeginn am US-Kassamarkt vermuten. Händler sprechen von einer Stabilisierung bzw. kraftlosen Mini-Erholung und verweisen auf die im späten Geschäft anstehende Zinsentscheidung der Fed. Mit aktuell 87-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der Fed eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf den Bereich 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet, am Vortag hatte dieser Wert zum Teil deutlich über der 90-Prozentmarke gelegen. Die entscheidendere Frage sei ohnehin, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergehe, heißt es. Viele Marktteilnehmer setzten auf eine Zinserhöhungspause oder spekulierten sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Denn die Rezessionssorgen wüchsen. Zuletzt war die Zahl der offenen Stellen in den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

AMD büßen vorbörslich 7,6 Prozent ein. Der Chiphersteller hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf das laufende zweite Quartal sorgte für Enttäuschung.

Starbucks hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf höhere Preise und einen effizienteren Betrieb, was zu höheren Umsätzen und Gewinnen geführt habe. Die Aktie gibt jedoch 5 Prozent nach, allerdings war sie zu Wochenbeginn auf ein neues Jahreshoch gestiegen, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet.

Ford (-0,8%) hat im ersten Quartal einen Nettogewinn erzielt und damit einen Verlust aus dem Vorjahr teilweise wieder wettgemacht. Der Autohersteller konnte sich von den Lieferketten-Problemen erholen und erzielte Spitzenpreise für Pickups und Geländewagen. Der Ausblick wurde "nur" bestätigt, was etwas mit Enttäuschung aufgenommen wird.

Livent steigen um 8,6 Prozent, nachdem das Lithiumunternehmen besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben und den Ausblick für das Jahr angehoben hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 11.390 -5,1% 9 12.000 EBIT bereinigt 749 -41% 8 1.263 EBIT k.A. -- -- 1.429 Ergebnis nach Steuern/Dritten 605 -50% 2 1.219 Ergebnis je Aktie 0,75 -52% 4 1,55 Freier ashflow* k.A. -- -- 213 * vor M&A und Kundenfinanzierungen

MORPHOSYS (22:01)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 42 +2% 2 41 Operativer Gewinn -78 -- 2 -68 Konzernüberschuss k.A. -- -- -123 Ergebnis je Aktie unverwässert -2,76 -- 2 -3,59

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 481 -23% 13 628 Operatives Ergebnis bereinigt 128 -45% 13 232 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 107 -42% 4 184 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,47 -41% 13 0,80

Weitere Termine

15:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Vantage Towers AG, Ende der Andienungsfrist für das Übernahmeangebot

des Oak-Konsortiums

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +133.000 Stellen zuvor: +145.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 52,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,8 Punkte zuvor: 51,2 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,00% bis 5,25% zuvor: 4,75% bis 5,00%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Einige Marktteilnehmer zeigen sich angesichts des Optimismus überrascht. Denn immerhin stehen mit der US-Notenbank am Abend und der EZB am Donnerstag zwei der wichtigsten Zinsentscheidungen des Jahres an. Vor allem bei den Ausblicken der Notenbanken zur Inflation wird das Überraschungspotenzial hoch eingeschätzt. Besser als erwartet sind die Geschäftszahlen der Deutschen Post ausgefallen, die Aktie legt um 0,6 Prozent zu. Porsche AG legen um 0,2 Prozent zu. Der Umsatz sei höher als erwartet, die Marge habe die Erwartungen aber nicht ganz erreicht, heißt es. Von enttäuschenden Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Lufthansa (-2%). Teamviewer brechen um 11 Prozent ein: Innerhalb ihrer Quartalszahlen haben vor allem die Billings enttäuscht. Um 4,2 Prozent nach oben geht es für Unicredit. Die Bank hat den Ausblick erhöht. BNP Paribas zeigen sich indes kaum verändert nach einem guten Quartalsbericht. Lloyds Banking verlieren 4,3 Prozent. Der Kreditgeber habe zwar einen Gewinnanstieg verzeichnet, aber auch eine höhere Wertberichtigung auf Kredite verbucht und dazu einiges an Kundeneinlagen verloren, heißt es. In Mailand legt Lottomatica einen schwachen Börsengang hin, Erstzeichner verlieren fast 9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1034 +0,3% 1,1023 1,0983 +3,1% EUR/JPY 149,59 -0,4% 149,95 149,92 +6,6% EUR/CHF 0,9814 -0,1% 0,9820 0,9816 -0,8% EUR/GBP 0,8826 +0,0% 0,8826 0,8818 -0,3% USD/JPY 135,57 -0,7% 136,03 136,52 +3,4% GBP/USD 1,2502 +0,3% 1,2490 1,2455 +3,4% USD/CNH (Offshore) 6,9246 -0,1% 6,9332 6,9392 -0,1% Bitcoin BTC/USD 28.602,23 -0,2% 28.583,13 28.521,00 +72,3%

Der Euro habe am Dienstag von der Schlagzeile einen leichten Dämpfer erhalten, dass die Banken in der Eurozone die Kreditvergabe zuletzt stärker gedrosselt hätten als erwartet, stellt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann fest. Er warnt allerdings davor, dass die Folgerung, wonach die bisherigen Zinserwartungen bereits wirkten und im Umkehrschluss der Handlungsbedarf der EZB auf der Zinsseite nicht mehr allzu groß sei, voreilig sein könnte. Aktuell zieht der Euro an.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.