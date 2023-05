DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im März unerwartet

Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im März überraschend gesunken, was die Befürchtungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wegen Zweitrundeneffekten der hohen Inflation über den Arbeitsmarkt verstärken dürfte. Laut Mitteilung von Eurostat sank die Quote auf 6,5 (Februar: 6,6) Prozent. Volkswirte hatten eine unveränderte Quote prognostiziert. Die niedrige Arbeitslosigkeit ist ein Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch ist, was tendenziell höhere Lohnabschlüsse begünstigt und aus Arbeitnehmersicht einen Lohnausgleich der gestiegenen Lebenshaltungskosten erleichtert. Die EZB will verhindern, dass dieser Prozess seinerseits zu mehr Inflation führt.

VDMA: Erstes Quartal schließt mit zweistelligem Order-Minus ab

Nach mehreren Monaten mit zweistelligen prozentualen Rückgängen in den Auftragsbüchern hat der deutsche Maschinen- und Anlagenbau im März ein geringeres Minus verbucht. Wie der Branchenverband VDMA mitteilte, sanken die Bestellungen um real 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei aus dem Inland 10 Prozent und aus dem Ausland 4 Prozent weniger Orders kamen. Die Nicht-Euro-Region schnitt dabei mit einem Rückgang von 1 Prozent besser ab als die Euro-Länder (minus 10 Prozent).

DIHK: Deutsche Unternehmen im Ausland verhalten optimistisch

Die deutschen Unternehmen blicken nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) an ihren internationalen Standorten positiver in die Zukunft als noch im Herbst 2022 - aber mit sehr gedämpftem Optimismus. "Die Unternehmen auf den Weltmärkten erleben keinen kraftvollen Aufschwung, sondern eher ein laues Lüftchen im weltweiten Unternehmensgeschäft", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier bei der Vorstellung des aktuellen AHK World Business Outlook der deutschen Auslandshandelskammern (AHK). "Die Herausforderungen für die Unternehmen sind aufgrund von geopolitischen Risiken wirklich gewaltig."

Selenskyj kommt nächste Woche nach Berlin - Berichte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll Medienberichten zufolge am 13. Mai nach Berlin reisen und am 14. Mai mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. Laut der BZ und der Bild-Zeitung, die sich auf Sicherheitskreise berufen, soll für den Besuch wohl die Sicherheitsstufe 1 ausgerufen werden, um die Sicherheit des Staatsgastes zu gewährleisten. Den Berichten zufolge wird Selenskyj vermutlich im Hotel Ritz-Carlton am Potsdamer Platz einchecken. Das Bundespressamt wollte die Berichte aktuell nicht bestätigen.

Kabinett bringt schnelleren Infrastrukturausbau auf den Weg

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf den Weg gebracht, mit dem ein beschleunigter Ausbau ausgewählter Infrastrukturvorhaben möglich werden soll. Beschlossen worden sei "ein großes Gesetzespaket", sagte Wissing bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die bisherigen Regelungen haben zu frustrierenden Planungszeiten geführt", erklärte er. Es würden Rechtsunsicherheiten beseitigt und "massive Beschleunigungsmaßnahmen für die Schiene, für Radwege, aber eben auch für die Straße" eingeführt, was dringend erforderlich sei.

Klingbeil fordert Industriestrompreis binnen zwölf Monaten

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hält trotz ablehnender Haltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an der Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises fest. Der verbilligte Industriestrompreis müsse "in den nächsten zwölf Monaten" kommen, wie er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte. "Es geht um die Frage, wie der Wirtschaftsstandort Deutschland stark gemacht werden kann", sagte Klingbeil. "Wenn wir in zehn Jahren feststellen, dass wir alle großen Industrieunternehmen haben davon ziehen lassen, dann verlieren wir als Land insgesamt."

Bericht: Bei Bundeswehr 3,1 Mrd Euro Mehrkosten durch Tarifabschluss

Das Verteidigungsministerium rechnet einem Medienbericht zufolge aufgrund des jüngsten Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst mit Mehrausgaben von rund 3,1 Milliarden Euro. Dies ergibt sich aus internen Berechnungen, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nach eigenen Angaben vorliegen. Um die Erhöhungen für Beamte, Soldaten und Pensionäre wirksam werden zu lassen, muss demnach unter anderem das Bundesbesoldungsgesetz geändert werden.

Innovationsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft stockt - Studie

Die Innovationsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft ist stabil, aber wenig dynamisch, wie aus einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger hervorgeht. Die Experten führten die stockende Innovationsfähigkeit auf die wenig dynamischen finanziellen sowie personellen Strukturen zurück und fordern gezielte Investitionen in Technologien. Im aktuellen Innovationsindikator 2023 liegt Deutschland im Vergleich der 35 Volkswirtschaften mit 45 von 100 möglichen Punkten auf Platz 10 des Gesamt-Rankings. Damit haben sich die Deutschen in den vergangenen 15 Jahren kaum von der Stelle bewegt. Angeführt wird das Ranking von kleineren Wirtschaftsnationen wie der Schweiz mit 71 Punkten, Singapur mit 65 Punkten und Dänemark mit 60 Punkten.

"Mieses machtpolitisches Spiel": Kubicki attackiert Habeck

Im Streit um den beschleunigten Ausbau von Autobahnen hat FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki schwere Vorwürfe gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gerichtet. "Habeck treibt ein mieses machtpolitisches Spiel", kritisierte Kubicki am Mittwoch in Berlin. Er warf dem Grünen-Politiker vor, die geplante Beschleunigung des Ausbaus der Autobahn A23 in Schleswig-Holstein verhindern zu wollen - trotz eines gegenteiligen Beschlusses der schwarz-grünen Landesregierung dort. Es sei "unverantwortlich", dass Habeck "dem Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein massiv schadet", erklärte Kubicki.

BMWi weist Kritik Kubickis "mit aller Deutlichkeit zurück"

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat die Kritik von FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki zum Ausbau eines Autobahnprojekts in Schleswig-Holstein "mit aller Deutlichkeit" zurückgewiesen. In dem Streit geht es um schnellere Planungsverfahren für 144 zu priorisierende Autobahnabschnitte sowie konkret um den Ausbau der A23. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch sagte, war die A23 auf der "vom Koalitionsausschuss als abschließend" beschlossenen Liste "nicht explizit ausgewiesen".

Iranischer Präsident besucht Syrien erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs

Als erstes iranisches Staatsoberhaupt seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 ist Präsident Ebrahim Raisi am Mittwoch zu einem Besuch in Damaskus eingetroffen. Raisi wird bei seinem zweitägigen Besuch "ausführliche" Gespräch mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad führen, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete. Raisi werde von einer "großen Delegation" aus Regierungs- und Wirtschaftsvertretern begleitet. Der Iran ist einer der wichtigsten Unterstützer für Damaskus.

Belarussischer Oppositioneller Protassewitsch zu acht Jahren Haft verurteilt

Der belarussische Oppositionelle Roman Protassewitsch ist von einem Gericht in Minsk zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Minsker Regionalgericht habe den einstigen Chefredakteur des oppositionellen Mediums Nexta "zu acht Jahren in einem Straflager verurteilt", berichtete die belarussische Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch. Protassewitsch war im Mai 2021 festgenommen worden, nachdem ein belarussisches Kampfflugzeug eine Ryanair-Maschine auf dem Weg nach Vilnius mit ihm und seiner Freundin an Bord zur Landung in Minsk gezwungen hatte.

Bundeswehr an Razzia auf Jacht von russischem Geschäftsmann beteiligt

Mit Hilfe der Marine haben Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main in Norddeutschland die Motorjacht eines russischen Unternehmers durchsuchen lassen. Der seit April 2022 auf der Sanktionsliste der Europäischen Union stehende 67 Jahre alte Mann stehe im Verdacht, seine Vermögensanzeigepflichten verletzt zu haben, erklärte die Frankfurter Behörde am Mittwoch. So soll er es unterlassen haben, "erhebliche Vermögenswerte", über die er in Deutschland verfügt haben soll, den deutschen Behörden zu melden.

UNO: 258 Millionen Menschen auf Nahrungsmittel-Nothilfe angewiesen

Durch Konflikte, Klimawandel und wirtschaftliche Krisen ist die Zahl der Menschen, die auf Lebensmittel-Nothilfe angewiesen sind, im vergangenen Jahr nach UN-Angaben auf 258 Millionen gestiegen. Die Zahl sei eine "scharfe Anklage der Unfähigkeit der Menschheit (...), den Hunger zu beenden, Nahrungsmittelsicherheit herzustellen und die Ernährung aller zu verbessern", sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch. 2021 hatten die Vereinten Nationen noch 193 Millionen Bedürftige gezählt.

Acht Schulkinder und ein Wachmann in Schule in Belgrad getötet

Nach den Schüssen in einer Schule in Belgrad ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen, darunter acht Kinder. Wie das serbische Innenministerium am Mittwoch mitteilte, wurde auch ein Wachmann der Schule getötet. Sechs Schulkinder und eine Lehrerin wurden von dem Schützen verletzt, bei dem es sich um einen Schüler der Schule handeln soll. Der mutmaßliche Täter ging den Angaben zufolge in die siebte Klasse der Schule im Stadtteil Vracar im Zentrum von Belgrad.

MALAYSIA

Notenbank erhöht Leitzins um 25 Bps auf 3,00%

USA

DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2-

MBA Market Index Woche per 28. Apr -1,2% auf 214,4 (Vorwoche: 216,9)

MBA Purchase Index Woche per 28. Apr -2,0% auf 165,8 (Vorwoche: 169,1)

MBA Refinance Index Woche per 28. Apr +0,8% auf 461,2 (Vorwoche: 457,6)

