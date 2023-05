Unicredit hat das beste erste Quartal aller Zeiten verzeichnet. Hauptgrund für die starken Zahlen war ein Anstieg der Krediteinnahmen. Infolgedessen erhöhte die italienische Bank ihr Gewinnziel für das Gesamtjahr, die Aktie reagiert am Mittwoch mit einem Kurssprung von rund sechs Prozent. Doch es gibt noch mehr gute News für Anleger.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn solle im laufenden Jahr auf mehr als 6,5 Milliarden Euro steigen, teilte die Bank am Mittwoch in Mailand mit. Die Bank legte zudem ...

