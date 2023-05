Berlin (ots) -Einladung zur Protestaktion am 8. Mai um 10:30 UhrDirekt vor der Küste Rügens soll Europas größtes LNG-Terminal entstehen - und das, obwohl das zusätzliche Erdgas für die Energiesicherheit Deutschlands und Europas überhaupt nicht benötigt wird. Die Bundesregierung plant hier trotz aller Widerstände massive Überkapazitäten und einen fossilen Lock-In für weitere Jahrzehnte. Die Folgen für das Klima und ebenso für die ökologisch einzigartige Ostsee wären verheerend.Am Montag, den 8. Mai 2023, wird im Petitionsausschuss des Bundestags eine Petition gegen das geplante Terminal vor Rügen behandelt. Deshalb ruft die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit Fridays for Future, den Petenten, der Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen und vielen weiteren Verbänden zum Protest vor dem Bundeskanzleramt gegen das fossile Mega-Projekt auf. Mit bildstarken Aktionen wird der absurde Irrweg der Bundesregierung deutlich gemacht.Die Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Vor Ort steht DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner für Interviews zur Verfügung.Zeitpunkt:Montag, 8. Mai 2023 um 10.30 UhrOrt:Vor dem BundeskanzleramtWilly-Brandt-Straße 1, 10557 BerlinPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfe, https://mas.to/@umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5500280