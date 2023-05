Die CEOs von KI-Unternehmen wurden ins Weiße Haus eingeladen, um am Donnerstag an einem Meeting teilzunehmen. Hier wird es aller Voraussicht nach um die Regulierung von KI-Technologien gehen. Das Weiße Haus möchte mit einigen der größten Unternehmen der Branche über die Regulierung von KI sprechen. Zu dem Treffen am Donnerstag sind die CEOs von Google, Microsoft, OpenAI und Anthropic eingeladen. Sie sollen sich am Donnerstag mit der Vizepräsidentin Kamala Harris und weiteren hohen Verwaltungsbeamten treffen, wie Reuters ...

