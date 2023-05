Am deutschen Markt pendelt der Dax in einer engen Range, naher der 16.000 Punkte. Für einen Ausbruch hat es bisher nicht gereicht. In dieser Woche könnten die beiden Notenbank-Sitzungen der EZB und der Federal Reserve für Impulse sorgen. Spannend dürfte aber tatsächlich auch der US Arbeitsmarktbericht am Freitag werden. Welche Unterstützungen für einen Einstieg jetzt wichtig sind und weshalb sich der so genannte Halloween-Effekt bereits erfüllt hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Kristian Volaric von Flatex.