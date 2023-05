© Foto: Mark Lennihan - picture alliance/AP Photo



Die Gefahr einer Rezession ist noch nicht gebannt. Während Bank of America-Strategen der Meinung sind, dass die weltweite Rezession bereits begonnen haben könnte, sichert sich die Wall Street mit einer Anlageform ab.

Die Wall Street setzt wieder vermehrt auf festverzinsliche Instrumente statt Aktien. Der Aktienmarkt habe die Rezessionsrisiken noch nicht eingepreist. Das ist momentan die Ansicht einiger Fondsmanager und Strategen - von JPMorgan über Morgan Stanley bis hin zur UBS.

Das Argument: Anleihen, insbesondere solche mit höherem Rating, können einen Konjunkturabschwung besser überstehen. Aktien dagegen würden stärker leiden, wenn der US-Notenbank Federal Reserve kein Soft Landing gelinge.

Demnach übersteigen die Renditen von erstklassigen US-Dollar-Anleihen die Dividendenrenditen der Unternehmen im MSCI ACWI. Der Kauf von Anleihen biete Anlegern also jetzt zusätzliche Rendite. Bei Aktien dagegen stünden wieder die Risiken im Mittelpunkt - vor allem nach dem gestrigen Crash bei regionalen US-Kreditinstituten. Anleger sorgen sich erneut um die Finanzstabilität.

Die Bewertungen von Aktien liegen zudem immer noch über ihrem Zwölf-Monats-Durchschnitt. "Ich denke, dass festverzinsliche Papiere zum jetzigen Zeitpunkt den Vorzug erhalten", zitiert Bloomberg Tai Hui, Chefstratege für Asien bei JPMorgan. Und weiter: "Bei US-Aktien ist die Bewertung immer noch nicht besonders günstig und ich denke, dass die Gewinnerwartungen immer noch zu optimistisch sind."

Die UBS hat Anleihen zu ihrer bevorzugten Anlageklasse erklärt und Aktien auf den letzten Platz zurückgestuft. "Anleger sollten sich Renditen in Investment-Grade-, High-Grade- und Schwellenländer-Staatsanleihen sichern und ein selektiveres Aktienengagement in Schwellenländern in Betracht ziehen", so UBS-Analyst Hartmut Issel gegenüber Bloomberg. "High-Grade- und Investment-Grade-Anleihen bieten trotz des jüngsten Renditerückgangs immer noch einen gewissen Schutz gegen Rezessionsrisiken."

Laut Lisa Shalett, Chief Investment Officer bei Morgan Stanley, sehen Anleger in möglichen Zinssenkungen lediglich einen Indikator dafür, dass die Inflation gebändigt wurde - jedoch nicht ein Zeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft.

"Aktienanleger müssen sich damit abfinden, dass die Multiplikatoren schrumpfen können, während die Erträge zu sinken beginnen", so Shalett. "Das ist eine sehr gefährliche Kombination."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion