BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz erhofft sich von der Weltklimakonferenz am Jahresende in Dubai ein weltweites Ausbauziel für erneuerbare Energien. "Noch etwas möchte ich gerne vorschlagen, was wir in Dubai gemeinsam beschließen könnten: ein klares Ziel zum globalen Ausbau der erneuerbaren Energien, zum Beispiel die Verdreifachung des Zubaus bis 2030", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs in Berlin. "So würden wir ein deutliches Signal an die Real- und die Finanzwirtschaft senden, wohin die Reise geht."

Zuvor hatte sich bereits Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für ein globales Ziel für erneuerbare Energien und Energieeffizienz ausgesprochen. Der designierte Präsident der Klimakonferenz in Dubai, Sultan Ahmed al-Dschaber, bekannte sich ebenfalls zum rapiden Ausbau erneuerbarer Energien und nannte ähnliche Zahlen wie Scholz: "Wir werden die Umsetzung beschleunigen in Bereichen wie den Erneuerbaren, die ihre Kapazität bis 2030 verdreifachen müssen und bis 2040 noch einmal verdoppeln."

Der Petersberger Klimadialog bringt seit 2010 jedes Jahr eine Auswahl an Ländern zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz zusammen. In Berlin diskutierten Vertreter aus etwa 40 Staaten miteinander./hrz/DP/jha