Kunden können mit interoperablen Datenintegritätsdiensten Vertrauen in ihre Daten aufbauen, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind, ob On-Premises oder in der Cloud

Precisely, der Weltmarktführer für Datenintegrität, hat heute die neuesten Innovationen in der Precisely Data Integrity Suite angekündigt. Kunden können jetzt schnell Datenpipelines aufbauen, Daten mit Hilfe von Hunderten von Konnektoren in neue Cloud-Plattformen integrieren und einfach auf erweiterte Funktionen zur Datenbeobachtung, Geo-Adressierung und Datenanreicherung zugreifen. Der einheitliche Datenkatalog ermöglicht außerdem die nahtlose Interoperabilität der Suite-Dienste und bietet eine neue durchsuchbare Benutzeroberfläche, die ein vollständiges Inventar an geschäftlichen und technischen Metadaten offenlegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230503005520/de/

Die einzigartige Precisely Data Integrity Suite umfasst jetzt den neuen Data Quality Service, eine leistungsstarke, datenkataloggesteuerte Benutzeroberfläche und Unterstützung für Hunderte von neuen Konnektoren. Kunden können einfach auf vertrauenswürdige Daten zugreifen, um sichere Entscheidungen zu treffen, wo auch immer sie diese benötigen, sei es in einer On-Premises-, Cloud- oder Hybrid-Umgebung. (Graphic: Business Wire)

"Die Unternehmen von heute kämpfen damit, vertrauenswürdige Daten aus hybriden Umgebungen an Analysesysteme zu liefern, die eine Mischung aus Einzellösungen verwenden. Sie verlieren die Kontrolle über ihre Daten auf dem Weg vom Datenproduzenten zum Datenkonsumenten. Infolgedessen werden Datenprobleme erst erkannt, wenn sie in nachgelagerten Systemen auftreten", sagt Sanjeev Mohan, Principal und Gründer von SanjMo und ehemaliger Gartner Research VP. "Die Data Integrity Suite vereint die langjährige Führungsrolle von Precisely im Bereich Datenqualität mit Datenbeobachtung und Data Governance, so dass Teams Probleme nicht nur beobachten, erkennen und vorhersagen, sondern auch beheben können und zwar in den Umgebungen, in denen die Daten liegen."

Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, schnell zu handeln und die Macht zuverlässiger Daten für eine sichere Entscheidungsfindung zu nutzen, während sie gleichzeitig die Kosten senken müssen, indem sie mit weniger mehr erreichen. Eine neue Studie1 des Center for Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University zeigt, dass die datengestützte Entscheidungsfindung für Unternehmen weltweit eines der wichtigsten Ziele ist. 77 der Unternehmensleiter gaben dies als ihre Hauptpriorität für 2023 an. Dicht gefolgt von den positiven geschäftlichen Auswirkungen, die eine sichere Entscheidungsfindung mit sich bringen kann einschließlich betrieblicher Effizienz (73 %), Kostensenkung (62 %), Umsatzsteigerung (59 %) und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (57 %).

Die interoperablen Services der Data Integrity Suite versetzen Kunden in die Lage, Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten zu treffen, indem sie ihnen ermöglichen, Probleme proaktiv zu erkennen, ein klares Verständnis der Datennutzung und -herkunft zu erlangen, sie mit kuratierten Datensätzen anzureichern und sie dort verfügbar zu machen, wo sie am dringendsten benötigt werden sei es in einer On-Premises-, einer Cloud- oder einer Hybrid-Umgebung.

Zu den jüngsten Erweiterungen der Data Integrity Suite gehören:

Neuer Datenqualitätsdienst die marktführenden Datenqualitätsfunktionen von Precisely, die bereits heute von Kunden genutzt werden, sind jetzt direkt in der Suite verfügbar. Suite-Kunden können Datenqualitäts-Pipelines mit einer benutzerfreundlichen, intuitiven Oberfläche entwerfen und Qualitätsprozesse nativ in der Cloud ausführen oder wo auch immer die Daten gespeichert sind. Kritische Daten können einfach validiert, geokodiert und angereichert werden, um Genauigkeit, Konsistenz und Kontext für nachgelagerte Prozesse und Analysen zu gewährleisten.





die marktführenden Datenqualitätsfunktionen von Precisely, die bereits heute von Kunden genutzt werden, sind jetzt direkt in der Suite verfügbar. Suite-Kunden können Datenqualitäts-Pipelines mit einer benutzerfreundlichen, intuitiven Oberfläche entwerfen und Qualitätsprozesse nativ in der Cloud ausführen oder wo auch immer die Daten gespeichert sind. Kritische Daten können einfach validiert, geokodiert und angereichert werden, um Genauigkeit, Konsistenz und Kontext für nachgelagerte Prozesse und Analysen zu gewährleisten. Integrierter Datenkatalog erfasst automatisch Metadaten über jede Data Integrity Suite-Verbindung und ermöglicht so eine neue, datenkataloggesteuerte Benutzererfahrung. Greifen Sie auf einen vollständigen Bestand an geschäftlichen und technischen Metadaten zu, um wichtige Datenbestände einfach zu durchsuchen, zu erkunden, zu verstehen und zusammenzuarbeiten.





erfasst automatisch Metadaten über jede Data Integrity Suite-Verbindung und ermöglicht so eine neue, datenkataloggesteuerte Benutzererfahrung. Greifen Sie auf einen vollständigen Bestand an geschäftlichen und technischen Metadaten zu, um wichtige Datenbestände einfach zu durchsuchen, zu erkunden, zu verstehen und zusammenzuarbeiten. Unterstützung für Hunderte von neuen Konnektoren scannen Sie noch mehr Datenumgebungen, um Daten mithilfe von Hunderten von neuen Konnektoren in neue Plattformen zu integrieren. Der Data Integration Service der Suite kann jetzt Daten in Echtzeit aus verschiedenen Quellen replizieren, von komplexen Mainframe-IMS- und VSAM-Quellen bis hin zu marktführenden Cloud-Plattformen wie Snowflake, Google BigQuery und Amazon Web Services (AWS) Redshift, um Daten dort verfügbar zu machen, wo sie am meisten benötigt werden.





scannen Sie noch mehr Datenumgebungen, um Daten mithilfe von Hunderten von neuen Konnektoren in neue Plattformen zu integrieren. Der Data Integration Service der Suite kann jetzt Daten in Echtzeit aus verschiedenen Quellen replizieren, von komplexen Mainframe-IMS- und VSAM-Quellen bis hin zu marktführenden Cloud-Plattformen wie Snowflake, Google BigQuery und Amazon Web Services (AWS) Redshift, um Daten dort verfügbar zu machen, wo sie am meisten benötigt werden. Einfacher Zugang zu Geo-Adressierung und Datenanreicherung validieren, geokodieren und bereiten Sie Adressdaten für eine einfache Anreicherung vor, indem Sie eine eindeutige und dauerhafte PreciselyID anhängen verfügbar über die neue Cloud-native Geocode-API oder den Data Quality Service der Suite.





validieren, geokodieren und bereiten Sie Adressdaten für eine einfache Anreicherung vor, indem Sie eine eindeutige und dauerhafte PreciselyID anhängen verfügbar über die neue Cloud-native Geocode-API oder den Data Quality Service der Suite. Neue Funktionen zur Datenbeobachtung beobachten Sie proaktiv mehr Datenattribute, um Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf nachgelagerte Systeme auswirken. Der Data Observability Service der Suite bietet jetzt Warnmeldungen zu Schemaabweichungen, bietet Signifikanzschwellen und ermöglicht die Unterstützung aller wichtigen Cloud Data Warehouses so erhalten Unternehmen mehr Einblick und Kontrolle über Datenbeobachtungen als je zuvor.

"Mit diesen neuesten Weiterentwicklungen bietet die Data Integrity Suite eine nahtlose Erfahrung wie keine andere und ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige Daten für wichtige Entscheidungen zu nutzen", sagte Anjan Kundavaram, CPO bei Precisely. "Kunden können jetzt mühelos auf Daten höchster Qualität zugreifen, sie proaktiv beobachten, um Probleme in der Folgezeit zu vermeiden, wichtige Zusammenhänge aufdecken und sie in der Umgebung ihrer Wahl verfügbar machen. Der Datenkatalog bietet den einzigartigen roten Faden, so dass verschiedene Dienste einfach kombiniert werden können, um einen maximalen Nutzen zu erzielen."

Um mehr über die neuesten Innovationen im Bereich der Datenintegrität zu erfahren, sollten Sie die kommende kostenlose virtuelle Veranstaltung Precisely Trust '23 nicht verpassen. Spezielle Gäste werden gemeinsam mit Kundavaram einen tiefen Einblick in die brandneuen Weiterentwicklungen der Suite geben melden Sie sich noch heute an.

2023 Data Integrity Trends Insights Report, Center for Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University in Partnerschaft mit Precisely vollständiger Bericht erscheint im Juni 2023

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

