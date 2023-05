Schanghai und Clinton, New Jersey (ots/PRNewswire) -HuidaGene Therapeutics (\u8f89\u5927\u57fa\u56e0; HuidaGene), ein weltweit im Bereich klinischer Studien zur Genom-Editierung tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von programmierbarer genomischer Medizin auf CRISPR-Basis konzentriert, gab heute neunzehn (19) Präsentationen auf den verschiedenen Genersatz- und Genbearbeitungsplattformen des Unternehmens bekannt, um bei der bevorstehenden Jahrestagung der American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT), die vom 16. bis 20. Mai 2023 in Los Angeles stattfinden wird, das volle Potenzial von Genommedikamenten zu erschließen."Dies ist das erste Mal, dass HuidaGene seit der Gründung des Unternehmens vor 4 Jahren an der ASGCT-Tagung teilgenommen hat. Mit einer Annahmequote von 100 % für die 19 Abstracts, darunter 4 mündliche Präsentationen, unterstreicht unsere Präsenz bei der ASGCT-Tagung unsere führende Rolle bei der technologischen Weiterentwicklung von Genersatz- und Genom-Editierungstherapien, um deren Herausforderungen und Grenzen anzugehen. Diese Präsentationen unterstreichen unser Engagement für die unerfüllten Bedürfnisse von Patienten und Familien, die mit verheerenden Krankheiten auf der ganzen Welt leben", so Dr.Xuan Yao, Mitbegründer und Chief Executive Officer von HuidaGene."Auf der Basis unserer einzigartigen Plattform HG-PRECISE ® hat unser Team verschiedene neue Tools zur Genom-Editierung entwickelt (hfCas13X/Y, hfCas12Max und eRBE usw.), die nicht nur unabhängige Rechte an geistigem Eigentum besitzen, sondern auch Vorteile wie kleinere Größe, höhere Editierungseffizienz und höhere Spezifität aufweisen. Daher zeigen unsere unabhängig entwickelten genetischen Werkzeuge eine verbesserte Editierungseffizienz, weniger unerwünschte Effekte und machen die Genbearbeitungstherapie effektiver, sicherer und für breitere Bevölkerungsgruppen, die weltweit mit verheerenden Krankheiten leben, zugänglich", erklärte Dr. Hui Yang, Mitbegründer und Chief Scientific Advisor von HuidaGene. "Ich freue mich darauf, mit meinem Team an diesem internationalen Forum teilzunehmen, um die neuesten Fortschritte im Bereich der Genbearbeitung vorzustellen."Zu den Präsentationen von HuidaGene bei der 26. Jahrestagung der ASGCT gehören:Genetische Tools Abstract Nr. Titel Datum/Uhrzeit FormatAugenheilkundeGenersatz 713 Wiederherstellung 17.05.2023, 12:00 Posterder bis 19:00Netzhautfunktionund -struktur ineinem Mausmodellmit RPE65-MangeldurchGenersatztherapieCas12f 712 Kompakte 17.05.2023, 12:00 PosterCRISPR/Cas12f-basierte bis 19:00mutationsunabhängigeTherapiestrategiefürRhodopsin-assoziierteautosomal-dominanteRetinitispigmentosa mittelseines einzelnen AAVCas13 1663 Entwicklung einer 19.05.2023, 12:00 PosterCas13-basierten bis 19:00RNA-Targeting-Therapiefür neovaskulärealtersbedingteMakuladegeneration(nAMD) unddiabetischesMakulaödem (DME)Genersatz 313 Präklinische 20.05.2023, 08:15 OralSicherheitsbewertung bis 08:30 Petreeeiner zu prüfenden Hall CGenersatztherapiezur Behandlung vonRPE65-vermitteltenvererbtenNetzhautdystrophienNeurologieCas12i 694 17.05.2023, 12:00 PosterGenbearbeitungstherapie bis 19:00in einemhumanisierten SOD1G93A -Mausmodellder amyotrophenLateralskleroseCas13 34 17.05.2023, 16:15 OralRNA-Editing-Therapie bis 16:30 Petreein einem Hall D.humanisiertenMausmodell desMECP2-Duplikationssyndromsund beinichtmenschlichenPrimatenCas13 1624 Ein 19.05.2023, 12:00 Posterhochspezifisches bis 19:00RNA-Targeting-Cas13stellt dieväterlicheUbe3a-Expressionwieder her undverbessert diemotorischenFunktionen vonMäusen mitAngelman-SyndromCas12i 1285 19.05.2023, 12:00 PosterGenbearbeitungstherapie bis 19:00 Uhrin einemhumanisiertenMausmodell deramyotrophenLateralsklerose.OhrenheilkundeRNA-Basis- Editor 342 Hilfe bei OTOF 20.05.2023, 08:30 OralQ829X bis 08:45 Uhrmutationsinduziertem Zimmer 502 ABHörverlust durchIn-vivo-Bereitstellung desausmini-dCas13XgewonnenemRNA-Basis-EditorsMuskellehreDNA-Basis- Editor 667 Präzise Korrektur 17.05.2023, 12:00 Posterder bis 19:00 UhrDuchenne-MuskeldystrophiemitExon-51-Löschungdurch aufAdenin-Basis durchEditierenhervorgerufenesExon-Skipping ineinem humanisiertenMausmodellRNA-Basis- Editor 841 Effiziente 18.05.2023 12:00 PosterMini-dCas13-vermittelte bis 19:00 UhrBasisbearbeitungfür einepersonalisierteBehandlung derDuchenneMuskeldystrophieCas12i 951 18.05.2023, 12:00 PosterSingle-cut-Genbearbeitungstherapie bis 19:00 UhrfürDuchenne-Muskeldystrophieüber einen einzigenAAV-VektorHepatologieLNP-basierte Cas12i 1128 Abzielen auf die 18.05.2023 12:00 PosterHepatitis-B-cccDNA bis 19:00 Uhrmit derhfCas12Max-Nukleasezur EliminierungdesHepatitis-B-Virusin vitro und invivoTechnologieCas12i 495 Ein entwickeltes 17.05.2023 12:00 PosterxCas12i mit hoher bis 19:00 UhrAktivität, hoherSpezifität undeinem breitenPAM-BereichRNA-Basis- Editor 978 Entwicklung eines 18.05.2023 12:00 Posterkompakten und bis 19:00 UhreffizientenRNA-Basis-Editors(ceRBE) durchVerschmelzung vonADAR mit dementwickeltenEcCas63Cas12f 1555 Entwicklung des 19.05.2023, 12:00 Posterneuartigen Systems bis 19:00 Uhrvom Typ V-FCRISPR-Cas alsvielseitige undeffizientesInstrument zurGenom-Editierung,das von einemeinzigen AAVbereitgestellt wirdCas13 1419 Entwickeltes Cas13 19.05.2023, 12:00 Postermit minimalem bis 19:00 UhrBegleiteffekt undverbesserterEditierungseffizienzfür eine gezielteRNA-HerabsetzungAAV 1464 Ein umfassendes 19.05.2023, 12:00 PosterAAV-Tropismusprofil bis 19:00 Uhrbei Mäusen,krabbenfressendenMakaken undSeidenäffchenDNA-Basis- Editor 257 Programmierbare 19.05.2023, 16:00 OralA-zu-Y-Basis-Bearbeitung bis 16:15 Uhrdurch Verschmelzen Concourse Hall 152eines Editors auf und 153Adeninbasis miteinerN-Methylpurine-DNA-GlycosylaseAkzeptierte Abtracts und das vollständige Programm finden Sie auf der Website der ASGCT)."Dies ist das erste Mal, dass HuidaGene auf der Jahrestagung der ASGCT Informationen über den Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Genersatz- und Genombearbeitungstherapien vorgestellt hat. Die Annahme von 19 Abstracts für Präsentationen mit 4 mündlichen Präsentationen spiegelt die bedeutenden Fortschritte der Teams und die Stärke der Innovation und Arzneimittelentwicklung des F&E-Teams in diesem Bereich wider", kommentierte Dr. Alvin Luk, MBA, CCRA, Scientific Advisory Board Member von HuidaGene. "Ich bin sehr stolz darauf, Teil der bahnbrechenden Arbeit der Teams zu sein. Ich werde an dieser ASGCT-Jahrestagung mit Prof. Yang und Dr. Yao teilnehmen. Wir freuen uns über tiefgehende Gespräche mit Experten oder Unternehmen, die die Gentherapie und die Genbearbeitungstechnologie vorantreiben möchten. Gemeinsam mit Dr. Yang und Dr. Yao werden wir auch weiterhin die therapeutische Entwicklung und Forschung zum Genom-Editieren von der Entdeckung bis zum Krankenbett vorantreiben und Patienten weltweit mehr Behandlungsmöglichkeiten bieten".Informationen zu HuidaGene - \u8f89\u5927\u57fa\u56e0HuidaGene Therapeutics ist ein weltweit im Bereich der klinischen Entwicklung tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung, Konzeption und Entwicklung CRISPR-Basis-basierter genetischer Artneimittel konzentriert, um die Zukunft der genomischen Medizin neu zu gestalten. HuidaGene mit Sitz in Schanghai und New Jersey hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit verschiedenen präklinischen Therapieprogrammen in den Bereichen Augenheilkunde, Ohrenheilkunde, Myologie und Neurologie den Bedürfnissen der Patienten auf der ganzen Welt gerecht zu werden. Wir treiben derzeit klinische Programme für RPE65 -Mutationen-assoziierte vererbte Netzhautdystrophien und unsere präklinische Pipeline voran, darunter Programme für neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration, Retinitis pigmentosa, erbliche Schwerhörigkeit, Duchenne-Muskeldystrophie und MECP2-Duplikationssyndrom. Die CRISPR-basierten Therapeutika des Unternehmens bieten das Potenzial, Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu heilen, indem sie die Ursache ihrer Krankheit beheben. HuidaGene hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der genombearbeitenden Medizin zu verändern.