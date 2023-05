Berlin (ots) -Die Spielbank Berlin feierte jetzt die offizielle Neueröffnung ihres Haupthauses am Potsdamer Platz nach einer 12-monatigen Kernsanierung. Zur festlichen Gala kamen zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland, um das neue Interieur und die technische Ausstattung im modernsten Casino Deutschlands zu bestaunen. Die Berlinerinnen und Berliner konnten anschließend an drei Tagen bei freiem Eintritt ihr Glück an den Spieltischen und Automaten versuchen.Unter den prominenten Gästen waren auch die beiden ehemaligen Regierenden Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit und Michael Müller, die ihren Dank an die Spielbank Berlin als unverzichtbaren Förderer des Spitzen-, Breiten- und Behindertensports in der Hauptstadt zum Ausdruck brachten. "Ich habe in meiner Jugend gerne zu Hause mit meinen Freunden gespielt", erzählte zudem Klaus Wowereit. "Allerdings nur zum Spaß und nie um Geld."Zur feierlichen Eröffnung der Spielbank Berlin am Potsdamer Platz durfte ein Showstar nicht fehlen: Die Blue Man Group begeisterte das Publikum mit ihrer imposanten und spektakulären Musik- und Farbshow.Drei Tage freier Eintritt für Berliner und Gäste der HauptstadtDer Ansturm auf die Spielbank Berlin am Marlene-Dietrich Platz war gewaltig. Berlinerinnen und Berliner standen geduldig in der langen Schlange, um am Event teilzunehmen. Bei freiem Eintritt haben die Besucher mitgefeiert, die spektakulären Show-Einlagen bestaunt und bei den Ausspielungen ihr Glück versucht. Es gab jede Menge attraktive Preise zu gewinnen, darunter 10.000 Euro in bar und drei nagelneue Autos.Insgesamt kamen rund 9.000 Besucherinnen und Besucher, um das modernisierte Haus der Spielbank Berlin zu erkunden und ihr Glück an den Spieltischen und Automaten herauszufordern.Gerhard Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der Spielbank Berlin, zeigte sich begeistert von der Resonanz: "Wir sind überwältigt von der Begeisterung der Gäste und freuen uns, dass wir nach der langen Sanierungsphase nun endlich alle unsere Etagen öffnen können."Die Sanierung und Erweiterung des Hauses war ein wahrer Baumarathon, an dem mehr als 70 Gewerke beteiligt waren. Die meisten Unternehmen stammten aus Berlin-Brandenburg, was die enge Verbundenheit der Spielbank Berlin mit der Region unterstreicht. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Gesamtfläche von 8.500 Quadratmetern auf sechs Etagen, auf denen die Gäste an mehr als 40 Spieltischen ihr Glück versuchen können. Zudem stehen 500 Glücksspielautomaten der neuesten Generation zur Verfügung."Unser Traditionshaus am Potsdamer Platz lädt Besucherinnen und Besucher ein, die modernste Spielbank Deutschlands zu erleben", so Spielbank-Chef Gerhard Wilhelm.Ansprechpartner:David SchnabelGeschäftsführer | Managing DirectorE-Mail: pressestelle@spielbank-berlin.deTelefon: 030 255 99 105www.spielbank-berlin.deKontakt:Eberhard Vogt, Chefredakteur BERLINboxxTel.: 030 8146460-12, Mail: chefredaktion@berlinboxx.deOriginal-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119853/5500421