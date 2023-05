Berlin (ots) -Anlässlich des Erreichens des Quorums von mehr als 50.000 Stimmen werden die Petenten im Deutschen Bundestag angehört, die sich gegen die Aufnahme des Standorts Rügen in das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG) aussprechen.Montag, 8. Mai 2023, 12:00 bis 14:30 UhrÖffentliche Sitzung des Petitionsausschusses des Deutschen BundestagsMarie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101, 10117 BerlinDer Bürgermeister des Ostseebad Binz Herr Karsten Schneider und der Tourismusdirektor Herr Kai Gardeja (Mitpetent) werden in Berlin zugegen sein und stehen Medienvertretern zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an: presse@baederkueste.deHier finden Sie die Medienakkreditierung für die Teilnahme an der Sitzung im Deutschen Bundestag: www.bundestag.de/presse/akkreditierung--In diesem Zuge möchten wir Sie gern auf weitere Termine im Zusammenhang mit dem Thema LNG-Terminals/Rügen hinweisen:- 7. Mai, 11-12.30 Uhr - Binz/Rügen: Kundgebung "Widerklang" - RügenGegenLNG. Adresse: Kurplatz Binz, Strandpromenade 27B, 18609 Binz. Weitere Informationen: www.ruegengegenlng.de- 8. Mai, 10.30 Uhr - Bundeskanzleramt, Berlin: Demonstration RügenGegenLNG - mit Fridays for Future Deutschland, Deutsche Umwelthilfe, Movement Hub- 23. Mai, 18 Uhr - Binz/Rügen: BÜRGERFORUM - LNG auf Rügen? Deutsche Umwelthilfe, Rechtsanwalt Dr. Reiner Geulen, Rechtsanwältin Dr. Cornelia Ziehm, Adresse: Haus des Gastes Binz, Heinrich-Heine-Straße 7, 18609 BinzPressekontakt:presse@baederkueste.deDr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: Insel Rügen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168551/5500453