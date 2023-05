Mutares engagiert im "Carve-out"-Geschäft. Frei übersetzt: Ungewünschte, oft unrentable Beteiligungen von Konzernen übernehmen, optimieren und dann zu einem hohen Multiple auf das Ursprungsinvestment verkaufen. Oft gibt es sogar zum symbolischen Kaufpreis eine "Morgengabe".Und die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) seit einiger Zeit überaus erfolgreich unterwegs. Und zukünftig scheinen nach einem bereits früher erfolgreich umgestezten Muster "grössere Exits" in Vorbereitung. Nach dem Vorbild des bisher grössten Exits der Firmengeschichte - der STS Group - formte Mutares, wie am 8.März ...

