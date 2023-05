Pangyo, Südkorea (ots/PRNewswire) -Intella X stellt in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Gaming-Giganten NEOWIZ sein Gaming Initiative Grant Program vor, ein Zuschuss in Höhe von 10 Millionen Dollar zur Unterstützung von Web2- und Web3-Spieleentwicklern bei der Entwicklung innovativer, hochwertiger Spiele für die Spieleplattform Intella X Web3.Dieses bahnbrechende Förderprogramm zielt darauf ab, Innovationen anzuregen, Spieleentwickler zu unterstützen und die Einführung der Blockchain-Technologie in der Gaming-Industrie zu fördern. Durch die Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Ressourcen wollen Intella X und NEOWIZ ihr Web3-Gaming-Ökosystem erweitern, indem sie talentierte neue Spieleentwickler einbinden."Wir bei Intella X wissen, dass Spieleentwickler die Web3-Gaming-Revolution vorantreiben. Unser 10-Millionen-Dollar-Zuschussprogramm für Gaming-Initiativen soll ihre Kreativität entfachen und sie mit wichtigen Ressourcen und Unterstützung ausstatten, um bahnbrechende Spielerlebnisse zu schaffen", so Jose Ko, CEO von Intella X. "Indem wir diese Entwickler unterstützen, fördern wir nicht nur ein florierendes Gaming-Ökosystem, sondern gestalten aktiv die Zukunft des Web3-Gaming."Bewerber können sich über die Homepage von Intella X für das Programm bewerben, wo sie einer gründlichen Prüfung unterzogen werden, einschließlich eines Interviews und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Intella X Grant Committee. Der Ausschuss wird die förderfähigen Projekte anhand eines ganzheitlichen Ansatzes bewerten und dabei Faktoren wie potenzielle Wirkung, Innovation, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und Übereinstimmung mit den Zielen von Intella X berücksichtigen.Das Gaming Initiative Grant Program von Intella Xist bahnbrechend in der Web3-Gaming-Landschaft und bietet Entwicklern den nötigen Support, um ihre Ideen in die Realität umzusetzen.Um sich zu bewerben, besuchen Sie die Homepage von Intella X und greifen Sie auf das Antragsformular unter Grant Program zu.Intella X SocialsHomepage - https://www.intellax.ioTwitter - https://twitter.com/TeamIntellaDiscord - https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4Medium - https://medium.com/@intellaxTelegram - https://t.me/intellaxInformationen zu NEOWIZNEOWIZ (KOSDAQ:095660) wurde im Jahr 1997 gegründet und gilt als Pionier und eines der führenden Spieleunternehmen Südkoreas. Seit 2003 hat das Unternehmen über https://www.pmang.com/ erfolgreich eine breite Palette von Spielen für PCs und mobile Endgeräte veröffentlicht sowie äußerst erfolgreiche Titel wie FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer,Cats and Soup und den mit Spannung erwarteten, dreifach auf der Gamescom ausgezeichneten Titel Lies of P.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2065458/Intella_X_image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intella-x-und-neowiz-starten-gaming-accelerator-grant-program-in-hohe-von-10-millionen-us-dollar-um-web3-gaming-okosystem-zu-verbessern-301814333.htmlPressekontakt:Jay Chung,+82-31-8023-6600,jchung@neowiz.comOriginal-Content von: NEOWIZ Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168070/5500461