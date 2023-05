EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



03.05.2023 / 17:00 CET/CEST

Unternehmensmeldung Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt allen Beschlussvorschlägen zu Gesamt-Dividende von 6,00 EUR je Aktie verabschiedet

Vorstandsvorsitzender Jean-Jacques Henchoz betont die Rolle der Hannover Rück als verlässlicher Partner Hannover, 3. Mai 2023: Die virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Hannover Rück SE hat heute mit großer Mehrheit allen Beschlussvorschlägen zugestimmt. In seiner Rede zog Vorstandsvorsitzender Jean-Jacques Henchoz Bilanz des vergangenen Jahres und betonte die Rolle der Hannover Rück als resilienten, verlässlichen und relevanten Partner. In einem sich rasant verändernden Umfeld leiste die Hannover Rück einen wichtigen Wertbeitrag für die Gesellschaft. Indem sie neue Risiken erkenne, bewerte und absichere, bleibe sie mit ihrem Kerngeschäft und ihrem Know-how ihrer Rolle als Rückversicherer weiterhin treu. Dies trage entscheidend dazu bei, weltweit Versicherungslücken zu schließen und damit einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr sei er zuversichtlich, so Henchoz, dass die Hannover Rück trotz der weiterhin herausfordernden weltweiten Risikolage ihre Profitabilität ausbauen und die Widerstandsfähigkeit stetig stärken könne. Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2022 eine Gesamtdividende in Höhe von 6,00 EUR je Aktie zu zahlen. Die Auszahlung setzt sich aus einer im Vergleich zum Vorjahr um 0,50 EUR erhöhten Basisdividende von 5,00 EUR je Aktie und einer Sonderdividende von 1,00 EUR (Vorjahr: 1,25 EUR) je Aktie zusammen. Insgesamt wird die Hannover Rück rund 724 Millionen Euro ausschütten. In diesem Jahr nahmen 79,3 % der stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre an der Abstimmung teil. Die nächste ordentliche Hauptversammlung findet am 6. Mai 2024 in Hannover statt.

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-rueck.de/535878



Kontakt



External Communications:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com



Jessica Locker

Tel. +49 511 5604-1599

jessica.locker@hannover-re.com



Investor Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com



Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com



www.hannover-rueck.de



