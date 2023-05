Apple: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Apple die Quartalszahlen für das erste Quartal veröffentlichen?

Apple wird am Donnerstag, den 04. Mai, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Apple

Apple wird im zweiten Quartal voraussichtlich einen Umsatzrückgang von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 92,6 Mrd. US-Dollar verzeichnen, während der verwässerte Gewinn je Aktie laut Bloomberg-Konsens um 6,1 % auf 1,43 US-Dollar sinken dürfte.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Apple

Im letzten Quartal musste Apple erstmals seit drei Jahren einen Umsatzrückgang hinnehmen, da die iPhone-Verkäufe, die mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachen, einbrachen und die Erträge aufgrund höherer Kosten und Ausgaben zurückgingen, was die Margen belastete.Dieser Trend dürfte sich auch im zweiten Quartal fortsetzen, da die Wall Street davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Geräten weiterhin unter Druck bleiben wird. Der Produktumsatz, der alles von iPhones und Macs bis hin zu iPads und Wearables umfasst, wird voraussichtlich im Jahresvergleich um 7,2 % auf 71,9 Mrd. USD sinken. Dies ist das Ergebnis eines Rückgangs der iPhone-Verkäufe um 3 % auf 49,1 Mrd. US-Dollar, da die Beschränkungen in der Lieferkette, die schwierigeren makroökonomischen Bedingungen und der Gegenwind durch die Wechselkurse weiterhin zu spüren sind, wenn auch weniger als im vorangegangenen Quartal. Analysten erwarten auch einen deutlich stärkeren Rückgang der Nachfrage nach iPads (-12,5 %) und Macs (-25 %), so die Konsenszahlen von Bloomberg.Positiv zu vermerken ist, dass der Umsatz mit Dienstleistungen wie dem App Store und einer Reihe von Diensten von Apple TV bis Apple Music im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % steigen und mit 21,1 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert erreichen dürfte. Apple hat im letzten Quartal einen Meilenstein erreicht, als es bekannt gab, dass es zum ersten Mal mehr als 2 Milliarden aktive Geräte hatte, was dazu beiträgt, den Schwung für seine Dienstleistungssparte aufrechtzuerhalten, auch wenn die Hardware-Verkäufe getestet werden.Einige Analysten haben gewarnt, dass die Mac- und Service-Verkäufe in diesem Quartal die Marke verfehlen könnten, basierend auf Branchendaten. Die Daten von IDC deuten darauf hin, dass die Mac-Verkäufe um bis zu 40 % zurückgehen könnten, was weit über das hinausgeht, was die Märkte eingepreist haben, während die Konsenszahlen für Dienstleistungen auch durch schwächere Ausgaben für Werbung (obwohl die jüngsten Ergebnisse von Meta und Alphabet auf eine Verbesserung der Lage hindeuten) und Spiele bedroht sein könnten.

In diesem Quartal wird für jede einzelne Region ein Umsatzrückgang prognostiziert, was zeigt, dass der Druck auf allen Ebenen groß ist. China bleibt ein zentrales Thema. Obwohl sich die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 dank eines Anstiegs der Verbraucherausgaben nach der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen erholt hat, erwartet die Wall Street immer noch einen Umsatzrückgang in der Region von 6,3 % in diesem Zeitraum. Analysten gehen derzeit davon aus, dass die Umsätze in China im laufenden Quartal stagnieren werden, bevor sie in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2023 wieder wachsen werden. Großes Interesse wird auch an Indien bestehen, wo Apple vor kurzem seine ersten Stores eröffnet hat und damit die Hoffnung weckt, dass die Verkäufe an die wachsende Mittelschicht in den kommenden Jahren einen wichtigen neuen Katalysator darstellen können.Die Kosten und Ausgaben steigen weiterhin zweistellig und beeinträchtigen die Rentabilität, was zu einem zweiten Quartal in Folge mit einem niedrigeren Gewinn pro Aktie führen wird. Es wird erwartet, dass die Betriebskosten in diesem Quartal um 10,6 % steigen und die Marge von 30,8 % im letzten Jahr auf nur noch 29,2 % sinken wird. Apple war bei der Einstellung von Mitarbeitern während der Pandemie disziplinierter als seine übereifrigen Konkurrenten, könnte aber in Zukunft drastischere Maßnahmen ergreifen müssen, da es bereits Anzeichen dafür gibt, dass das Unternehmen das Tempo der Neueinstellungen verlangsamt. Es wird erwartet, dass das zweite Quartal die Talsohle für Apple darstellt und das Unternehmen im dritten Quartal zu einem leichten Wachstum zurückkehren wird. Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg von 1,5 % und einem Anstieg des Gewinns pro Aktie von 1,4 %, was auf einen stärkeren Dienstleistungsumsatz, einen geringeren Rückgang der Hardware-Nachfrage und einen langsameren Anstieg der Kosten zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass sich beide Maßnahmen in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres beschleunigen werden, obwohl die Wall Street nicht glaubt, dass dies ausreichen wird, um die Gesamtjahresleistung zu retten, da sie davon ausgeht, dass der Jahresumsatz und der Gewinn zum ersten Mal seit dem Geschäftsjahr 2019 sinken werden.

Wie geht es mit der AAPL-Aktie weiter?

Die Apple-Aktie schloss in der vergangenen Woche mit 169,70 $ auf dem höchsten Stand seit über acht Monaten, so dass dies das unmittelbare Aufwärtsziel ist. Alle drei gleitenden Durchschnitte tendieren nach oben und die Aktie könnte einen Anstieg über 170 $ ins Auge fassen, wenn sie den Schwung beibehalten kann, wobei der Höchststand von 176 $, der sowohl im Februar als auch im August 2022 erreicht wurde, dann ins Fadenkreuz gerät.Die 42 Analysten, die die Apple-Aktie beobachten, haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 171,30 $, was bedeutet, dass sie von den aktuellen Niveaus aus nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial sehen, selbst nachdem sie ihre Einschätzung in den letzten Monaten etwas nach oben korrigiert haben.Werfen wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf das Abwärtspotenzial. Der Aufwärtstrend, der sich bis Anfang Januar zurückverfolgen lässt, deutet darauf hin, dass die Aktie eine gewisse Unterstützung um die 167 $-Marke finden könnte, wenn sie nach den Quartalszahlen unter Druck gerät, obwohl ein Abrutschen in Richtung der letzten Unteestützung bei 163 $ möglich ist, wenn der Aufwärtstrend nicht hält. Ein Abrutschen unter diese Marke öffnet die Tür zur potentiellen Unterstützungszone $160.

