03.05.2023 / 18:34 CET/CEST

KWS erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 Einbeck, 03.05.2023 - Der Umsatz der KWS Gruppe stieg auf Basis von vorläufigen Ergebnissen in den ersten neun Monaten 2022/2023 um rund 25 % auf ca. 1.51 Mrd. EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt mit 261,2 Mio. € deutlich über dem Wert des Vorjahres (185,9 Mio. EUR). Ursächlich für die genannte Entwicklung ist vor allem eine deutliche Geschäftsausweitung in den Segmenten Mais und Zuckerrüben. Der überproportionale Anstieg im EBIT resultiert im Wesentlichen aus höheren Preisen und einem vorteilhaften Produktmix. Auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten erhöht der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 für die KWS Gruppe. KWS geht nunmehr davon aus, ein Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne von 13-15 % (auf vergleichbarer Basis, ohne Währungs- und Portfolioeffekte) zu erreichen. Die EBIT-Marge* wird infolge des deutlichen Anstiegs des operativen Ergebnisses im Berichtszeitraum bei nunmehr 11-12 % (bisher: 10-11 %) erwartet. Somit wird das EBIT für das Geschäftsjahr 2022/2023 voraussichtlich deutlich über dem Wert des Vorjahres (155,1 Mio. EUR) liegen. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll nun in der Spanne von 18 bis 19 % (bisher: 18 bis 20 %) liegen. Trotz eines erwarteten starken Rückgangs des Finanzergebnisses wird der Jahresüberschuss einen Wert deutlich über dem Vorjahresniveau (107,8 Mio. EUR) erreichen. Die Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten 2022/2023 wird KWS am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 07:00 Uhr MESZ veröffentlichen und im Rahmen einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (10:00 Uhr MESZ) erläutern. *"EBIT-Marge" (in %) entspricht dem Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern geteilt durch die Umsatzerlöse Mitteilende Person: Peter Vogt

Leiter Investor Relations

Peter Vogt
Leiter Investor Relations
Tel. +49-30 816914490 investor.relations@kws.com KWS SAAT SE & Co. KGaA www.kws.de





