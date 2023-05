Mit der Hilfe des Very Large Telescope (VLT) ist es Forschenden erstmals gelungen, Spuren von Explosionen der ersten Sterne im Universum zu finden. Dazu untersuchten sie drei sehr weit entfernte Gaswolken. Das Very Large Telescope ist eine Einrichtung der Europäischen Südsternwarte in der Atacama-Wüste im Norden Chiles und erneut Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Entstehung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...