NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analystin Sherri Malek senkte daraufhin leicht die Schätzungen für die Rechnungsstellungen, Umsätze und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr. Sie begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer schwächeren Dynamik des Software-Dienstleisters im Geschäft mit Unternehmen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 13:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 13:44 / EDT



ISIN: DE000A2YN900