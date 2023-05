Experian Go fördert die finanzielle Inklusion von Millionen "Kreditunsichtbaren" ohne Kredithistorie und hilft ihnen innerhalb von Minuten beim Aufbau ihrer finanziellen Identität

Im zweiten Jahr in Folge wurde Experian mit dem prestigeträchtigen Fast Company 2023 World Changing Ideas Award für den Einsatz innovativer Technologien zur Förderung der finanziellen Inklusion ausgezeichnet. Experian Go, ein kostenloses Programm, das "Kreditunsichtbaren" den Aufbau ihrer finanziellen Identität innerhalb von Minuten erlaubt, wurde als einer der diesjährigen Preisträger gewürdigt.

Fast Company'sWorld Changing Ideas Award honoriert die wirkungsvollsten und innovativsten Ideen, die das "Potenzial haben, einen echten Wandel durchzusetzen". Indem Personen ohne Kredithistorie mit den notwendigen Instrumenten ausgestattet werden, um am Finanzsystem teilzunehmen und ihre Kreditangelegenheiten besser zu verwalten, geht Experian Go auf ein essenzielles Bedürfnis ein.

"Der Erhalt der Auszeichnung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren honoriert unsere Arbeit zur Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen, die Verbrauchern auf ihrem finanziellen Weg helfen", sagte Jennifer Schulz Chief Executive Officer von Experian North America. "Experian Go hat bereits Zehntausenden von Verbrauchern, die neu im Kreditgeschäft sind, geholfen, eine auf Experian beruhende Kreditauskunft zu erstellen ein wichtiger erster Schritt für Dinge wie einen Autokauf oder das Anmieten einer Wohnung."

Warum Experian Go wichtig ist

Bei nahezu 50 Millionen Verbrauchern ist eine Kredithistorie nicht oder nur begrenzt vorhandeni. Ohne eine vorhandene Kreditauskunft können Kreditgeber die Identität eines Verbrauchers nicht mühelos überprüfen und Kredite zu fairen und erschwinglichen Konditionen sind für diese Verbraucher unter Umständen nicht zugänglich. Im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten eingeführt, können Verbraucher mit Experian Go ihren ersten FICO Scoreii erhalten, ohne sich zu verschulden. Das Programm funktioniert auf der mobilen App von Experian und ist damit eine erhebliche Erleichterung für Personen ohne eigenen Computer bzw. mit nur eingeschränktem Zugang zu einem Computer. Es ermöglicht Millionen von Kreditunsichtbaren aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und hilfreiche Anweisungen innerhalb von Minuten mit der Kreditaufnahme zu beginnen.

"Mit Freude sehen wir die Kreativität und Innovationskraft, die Unternehmen an den Tag legen, um einige der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft zu lösen, und diese Auszeichnungen sollen die zur Bewältigung dieser großen Herausforderungen aufgewendete Innovationskraft verstärken", so Brendan Vaughan, Chefredakteur von Fast Company. "Unsere Journalisten haben einige der einfallsreichsten Initiativen ermittelt, die unserer Hoffnung zufolge eine sinnvolle Wirkung entfalten und auch andere dazu bringen, sich an der Lösung zu beteiligen."

Vor dieser Auszeichnung ist Experian Go auch im letzten Jahr für Experian Boost®iii, eine einzigartige Funktionalität, die Verbrauchern helfen soll, ihr Kreditprofil zu verbessern und finanziell erfolgreich zu sein, bei den World Changing Ideas Awards 2022 von Fast Company gewürdigt worden.

Millionen von Menschen nutzen Experian Boost, um ihren FICO Score zu verbessern, indem sie Auskunft zu ihren pünktlichen Zahlungen für Strom, Telekommunikation/Telefon und Videostreamingdienste geben. Da die Verbraucher die Kontrolle über ihre Kreditangelegenheiten erhalten, können sie echte, substanzielle Fortschritte hinsichtlich ihrer Finanzlage machen, indem sie "Kredit" für das pünktliche Bezahlen von Rechnungen erhalten. Die innovative Lösung bekämpft Ungleichheit und den Ausschluss von der Kreditwirtschaft, indem sie es den Verbrauchern ermöglicht, eine positive Zahlungshistorie direkt in ihrer Kreditakte von Experian zu vermerken und ihren FICO Score möglicherweise sofort zu verbessern.

Als eines der wichtigsten alljährlichen Preisverleihungsprogramme von Fast Company setzt World Changing Ideas den Schwerpunkt auf Soziales und möchte fertige Produkte und mutige Konzepte, die die Welt verbessern, herausstellen. Eine Jury aus verschiedenen Sektoren wählt die Gewinner, Finalisten und ehrenvollen Erwähnungen basierend auf der Machbarkeit und dem Wirkungspotenzial aus. Mit dem Ziel, Erfindungsreichtum auszuzeichnen und Innovation zu fördern, macht Fast Company auf Ideen mit großem Potenzial aufmerksam und hilft ihnen bei der Vergrößerung der Reichweite, um mehr Menschen dazu anzuregen, mit der Arbeit an der Lösung von Problemen, die jeden betreffen, zu beginnen.

Über Experian

Experian ist ein weltweit führendes Unternehmen für globale Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Einschulung eines Kindes bis hin zum Wachstum eines Unternehmens durch die Gewinnung neuer Kunden versetzen wir die Verbraucher und unsere Kunden in die Lage, ihre Daten mit Vertrauen zu verwalten. Wir helfen Privatpersonen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten; wir helfen Unternehmen, klügere Entscheidungen zu treffen und zu florieren; wir helfen Kreditgebern, verantwortungsvollere Kredite zu vergeben, und wir helfen Organisationen, Identitätsbetrug und Kriminalität zu bekämpfen.

Wir beschäftigen 21.700 Mitarbeiter in 30 Ländern und investieren jeden Tag in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden bei der Maximierung sämtlicher Chancen zu helfen. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und Bestandteil des FTSE 100 Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unser globales Content-Hub in unserem globalen News-Blog mit den neuesten Nachrichten und Einblicken aus dem Konzern.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

i Financial Inclusion and Access to Credit von Experian und Oliver Wyman, Oktober 2021

ii Kreditscore berechnet auf Basis des Modells FICO® Score 8. Ihr Kreditgeber oder Versicherer verwendet möglicherweise einen anderen FICO® Score als den FICO® Score 8 oder eine ganz andere Art von Kreditscore. Hier finden Sie weitere Informationen.

iii Die Ergebnisse können variieren. Nicht alle Zahlungen sind Boost-würdig. Einige Nutzer erhalten möglicherweise keinen besseren Score bzw. keine besseren Bewilligungsquoten. Nicht alle Kreditgeber verwenden Kreditakten von Experian und nicht alle Kreditgeber verwenden Scores, die auf Experian Boost basieren. Hier finden Sie weitere Informationen.

