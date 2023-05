- Renommierte Expertin in DV-gestützter Biologie und Datenwissenschaft für Krebsforschung -

- Mehr als 180 Publikationen über evolutionäre Dynamik von Krebsinitiierungen, Krankheitsverläufe, Therapieansprache und Entstehung von Resistenzen -

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute die Berufung von Professor Franziska Michor, Ph.D. in sein Board of Directors bekannt. Prof. Michor ist Professor of Computational Biology am Department of Data Science am Dana-Farber Cancer Institute, am Department of Biostatistics an der Harvard T.H. Chan School of Public Health und am Department of Stem Cell and Regenerative Biology an der Harvard University. Das Board umfasst nun sieben Vorstandsmitglieder.

"Wir sind äußerst erfreut, Prof. Michor nun in unserem Board begrüßen zu dürfen. Ihre umfangreiche Expertise in der Krebsforschung in Verbindung mit ihrem tiefen Verständnis der computerbasierten und mathematischen Methoden wird von unschätzbarem Wert für Exscientia sein, während wir an einer Verbesserung unserer Pipeline an neuartigen Wirkstoffkandidaten arbeiten, die wir mithilfe unserer "Patient First"-KI-Plattform entwickeln konnten", so Prof. Andrew Hopkins, D.Phil., Gründer und CEO von Exscientia. "Wir sind der Überzeugung, dass die wichtigen Erkenntnisse von Prof. Michor und das institutionelle Wissen von einem führenden Krebsforschungszentrum unsere Zielsetzung der Transformation des Weges auf dem wir die notwendigen Medikamente für die richtigen Patienten auf datengestützte Weise entdecken und entwickeln, weiter unterstützen werden."

Prof. Michor verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Krebsforschung und hat über 180 Publikationen verfasst. Ihre Arbeiten konzentrieren sich gegenwärtig auf die evolutionäre Dynamik von Krebsinitiierungen, die Krankheitsverläufe, Therapieansprache und Entstehung von Resistenzen. Sie ist als wissenschaftliche Beraterin für Zephyr AI tätig, ein junges, KI-gestütztes präzisionsmedizinisches Startup-Unternehmen. Sie hat darüber hinaus Harbinger Health mitbegründet und ist als wissenschaftliche Beraterin für das Unternehmen zur Krebsfrüherkennung tätig. Prof. Michor erwarb den akademischen Grad eines Ph.D. am Harvard Department of Organismic and Evolutionary Biology. Sie stammt ursprünglich aus Wien (Österreich) und ist nun in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts wohnhaft.

"Die Plattform von Exscientia kombiniert fundiertes Technologiefachwissen mit Präzisionsmedizin und verfügt über enormes Potenzial, um durch den Behandlungsauswahlprozess zu führen und die Patientenergebnisse zu verbessern", so Prof. Michor. "Ich bin äußerst erfreut, mich dem Board von Exscientia anschließen zu können und freue mich nun darauf, meine Expertise für einen Datenverarbeitungsansatz im Kampf gegen Krebs einbringen zu können, wobei wir mit dem Unternehmen für unsere Zielsetzung zusammenarbeiten, das Leben vieler Patienten durch verbesserte Arzneimittel und klügere Patientenauswahlstrategien zu verbessern."

